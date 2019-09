Governo | Patuanelli prende il posto di Di Maio al Mise | “Continuità col suo lavoro” E su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sarà l’ex capogruppo M5s al Senato, Stefano, a raccogliere l’eredità di Luigi Dicome titolare del Ministero dello Sviluppo economico. “Sono molto felice, ci sono tanti dossier sul tavolo da affrontare in fretta. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro, avrò il lavoro spianato”, ha spiegato dopo l’annuncio da parte di Giuseppe Conte della lista dei neoministri al Quirinale. Tradotto, come precisa, sarà “una gestione in continuità con quella di Di, non vedo perché dovrei cambiare”. E ancora: “Dobbiamo creare lavoro e dobbiamo continuare a produrre, serve un patto verde, l’ambiente deve diventare un motore economico per questo Paese”, ha continuato. E sul nodo Alitalia, possibile terreno di attriti con i dem, rivendica: “Basta interventi ogni 5 anni, la nostra compagnia ha pagato a caro ...

