Governo | Patuanelli | l’ingegnere-grillino allo Sviluppo economico

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - diretta. Di Maio : «Programma M5S o voto». E consegna 20 punti a Conte. Pd : «Inaccettabile». Patuanelli : nulla di cui preoccuparsi : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «Programma M5S o voto». E consegna 20 punti a Conte. Pd : «Inaccettabile». Patuanelli : nulla di cui preoccuparsi : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

"Non si può tenere Di Maio fuori dal Governo". Patuanelli difende il leader M5s : “Luigi è il capo di questo movimento, e non è pensabile che ci sia una contrattazione sul ruolo che il leader del partito di maggioranza relativa dovrà avere nel prossimo governo” esordisce Stefano Patuanelli, capogruppo dei pentastellati al Senato, in un'intervista a Il Foglio. Per poi aggiungere: “Del resto, nessuno di noi si è mai neppure sognato di porre veti sull'ingresso nell'esecutivo di Nicola Zingaretti”. E a quanti obiettano che gli ...