Governo | Orlando | ‘ora pagina nuova | si chiude stagione odio e intolleranza’

Governo M5S-PD - Orlando si chiama fuori : "Non sarebbe una vera discontinuità" : Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:Il ...

Governo Conte 2 - la diretta – Rousseau - chiuse le urne virtuali : “Alle 16 oltre 73mila voti”. Orlando (Pd) fa un passo indietro : “Non farò parte dell’esecutivo” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo per la nascita del Governo Conte 2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe Conte. Alle 18 si sono chiuse le urne virtuali e alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha ...

Rousseau - attesa per il verdetto : si chiude alle 18 - «73mila votanti alle 16». Orlando rifiuta di far parte del Governo : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

Governo : Orlando - 'nessun passo indietro dal Pd - no a decreti sicurezza disumani' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - “Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”. È quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in apertura d

Governo - Orlando : “Sarebbe un bel segnale se al Pd andasse il ministero del Lavoro” : “Sarebbe un bel segnale se il Pd si prendesse il ministero del Lavoro”. Dal palco della Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando commenta le trattative in corso tra Pd e M5S per la formazione del nuovo Governo: “Noi ci stiamo se non si tocca la centralità della democrazia rappresentativa. A casa loro possono decidere facendo testa o croce, con il metodo Rousseau o con Il gioco dell’oca, ma in Italia per gli ...

