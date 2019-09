Governo | Governo | atteso Conte al Quirinale | apre sala stampa

Governo - Conte atteso al Quirinale : 14.12 Il premier incaricato Giuseppe Conte è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva sul nuovo Governo. L'Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica ha informato di aver aperto la Sala Stampa alle 14.

Cosa c’è e cosa manca nel programma del Governo Conte bis : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno terminato il lavoro sul programma del governo Conte bis. Si parte da 29 punti programmatici, senza però un'agenda dettagliata che abbia anche le tempistiche di attuazione e con dei buchi piuttosto grandi su alcune questioni cardine, come la revisione dei decreti sicurezza.Continua a leggere

Governo - il programma del Conte bis : nei 29 punti tasse - Iva - Roma e riforma fiscale : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo - dopo il sì di Rousseau - Conte al Quirinale - Salvini : 'Non durerà' : Ieri il voto di Rousseau ha approvato il nascente esecutivo a guida M5s-Pd ed oggi, mercoledì 4 settembre, il premier incaricato Giuseppe Conte salirà al Quirinale per presentare la squadra dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e prestare giuramento. Luigi Di Maio si è detto convinto che questa legislatura durerà 5 anni, mentre l'ormai ex ministro dell'interno Matteo Salvini, duro, l'ha definito un "Governo di ...

Governo Pd-M5S - nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente : ecco tutti i punti dell’accordo “Green” : Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i ...

SONDAGGI POLITICI - Governo CONTE-2/ Elettori Pd-M5s divisi sull'immigrazione : SONDAGGI POLITICI, GOVERNO Pd-M5s: i temi divisivi, frattura tra Elettori dem e 5Stelle sull'immigrazione. Intenzioni di voto: Lega risale

MINISTRI - TOTONOMI Governo PD-M5S/ Lista di Conte : Gualtieri - Morra e Di Maio : MINISTRI GOVERNO Conte-2, TOTONOMI PD-M5S-LeU: la Lista del Premier, Di Maio Esteri, Franceschini Difesa-Cultura, Morra al Lavoro, De Micheli al Mit

Governo CONTE-2 - PREMIER ATTESO AL COLLE/ Giuramento Ministri M5s-Pd : resta nodo LeU : Conte ATTESO al COLLE per nascita GOVERNO Pd-M5s: resta il 'nodo' LeU, poi il Giuramento dei Ministri forse già nel pomeriggio. Programmi e nomi

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Conte oggi al Colle - si tratta sulla squadra : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Vertice Conte-Pd-M5S su squadra Governo : 13.37 Nuovo Vertice a Palazzo Chigi, tra il premier incaricato Conte, la delegazione Pd -composta da Franceschini e Orlando- e la delegazione M5S -con Patuanelli e Spadafora. L'incontro ha l'obiettivo di sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra dei ministri, prima che il premier incaricato salga al Quirinale.

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del Governo Pd-M5s". Ma poi la apre ai migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

Nuovo Governo - Sgarbi : 'Ho osservato bisessualità di Conte - è l'amante perfetto : gli do 5' : Il voto della piattaforma Rosseau che, in maniera quasi plebiscitaria, ha autorizzato il Movimento Cinque Stelle a dar vita al Nuovo governo con il Partito Democratico fa sì che, adesso, si aspetti solo la lista dei ministri del Nuovo governo. Come è noto il premier incaricato è quel Giuseppe Conte che ha fatto irruzione sulla scena politica soltanto poco più di un anno fa: la sua figura ha assunto una rilevante centralità, se si considera che ...

Governo : Ferrante (Pd) a M5S - 'apriamo nuova stagione per il sud' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Una lettera aperta ai militanti del M5S in Sicilia per chiedere l'apertura di "una nuova stagione di Governo per il sud". A scriverla è l'esponente del Partito democratico Antonio Ferrante. "Cari militanti e attivisti del Movimento in Sicilia, da militanti e dirigenti d