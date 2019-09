Governo giallorosso | il Pd cede il potere ai 5 Stelle | tutta la verità sui nuovi ministri

Manovra e nomine - croce e delizia del Governo giallorosso : Ci sono impegni che rischiano di generare spine e tensioni interne perché la Manovra e più in generale il programma economico del neo governo M5s-Pd si tirano dietro il problema comune dei soldi da trovare, ma anche pesi e quindi contraccolpi differenti, a loro volta legati a chi occupa le poltrone dei luoghi decisionali. In questo caso il ministero dell’Economia, quello dello Sviluppo economico, il dicastero del Lavoro, le ...

Ministre Conte Bis - chi sono le 7 donne del Governo giallorosso : Sette donne, di cui una “tecnica”, tre nomi del Pd e tre del Movimento 5 Stelle. Questa la geometria delle Ministre del neonato governo Conte Bis, per un terzo composto da donne. Vediamo chi sono nel dettaglio, a partire da Luciana Lamorgese, la ministra tecnica scelta per archiviare l’esperienza di Matteo Salvini al Viminale.Luciana Lamorgese (Viminale - profilo tecnico)Paola De Micheli (Infrastrutture - Pd)Teresa Bellanova ...

Sassoli benedice il Governo giallorosso : "Emarginato nemico dell'Ue" : Federico Garau Intervistato da "Repubblica", il neo presidente del parlamento europeo si dice entusista del Conte bis: "Il ritorno dell'Italia a un ruolo da protagonista spiana il campo affinché la nuova legislatura delle istituzioni Ue sia pienamente europeista" Anche il neo eletto presidente del parlamento europeo David Sassoli (Pd) acclama l'inciucio giallorosso e si dichiara entusiasta per la nascita del governo Conte ...

Macché giallorosso - nel Governo anche Leu (ma il tricolore irrita Casini e i centristi) : Conte è atteso al Quirinale per presentare al Capo dello Stato la lista dei ministri. Eppure in Parlamento i numeri sono...

Colpa di Renzi se il Governo giallorosso non è nato prima - dice in sostanza D'Alema : “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018 dice: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza ...

Rousseau benedice il Governo giallorosso. Ora Conte salirà al Quirinale : L'accordo per un nuovo governo di Giuseppe Conte, sostenuto dalla maggioranza con M5s e Pd, vince in modo largo, con il 79,3% dei consensi, la consultazione telematica avvenuta oggi su Rousseau tra gli iscritti pentastellati. Una votazione mai così partecipata, secondo i dati forniti dal portale, 79.634 persone a fronte di 117.194 iscritti, che fanno parlare la piattaforma grillina di "record mondiale di partecipazione ad una votazione ...

Con Governo giallorosso Quota 100 verso la modifica o la cancellazione : Il nuovo Governo targato Pd-M5S non è ancora nato, eppure si parla già di quelli che potrebbero essere i primi provvedimenti presi dall'esecutivo giallorosso. Si parla molto di pensioni e, in particolare, del futuro di Quota 100. Il pensionamento anticipato, fortemente voluto dalla Lega, rischia infatti di subire delle modifiche, se non addirittura la totale abolizione, come auspicherebbe il Partito Democratico. Ma vediamo nel dettaglio perché e ...

Rousseau dice sì al Governo giallorosso : I militanti del Movimento 5 stelle iscritti alla piattaforma Rousseau hanno approvato un'alleanza di governo con il Pd con il 79,3% dei voti. In conferenza stampa il capo politico, Luigi Di Maio, ha parlato di un "voto plebiscitario".

Governo giallorosso Pd-M5S : nel programma manca la cultura : Se il nuovo Governo formato da M5S e PD crede di decapitare la Bestia di Salvini con una congiura di palazzo, congelando l'IVA oppure cambiando legge elettorale si sbaglia di grosso: serve cambiare radicalmente gli elettori investendo massicciamente sul grado di cultura e senso civico degli italiani.Continua a leggere

Aspettando Rousseau : Governo giallorosso appeso a 115mila iscritti M5S : Oggi è il giorno del referendum su Rousseau. Gli iscritti al M5S dovranno esprimersi sul governo giallorosso: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372 iscritti con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18. M5S: Voto su Rousseau martedì 3 ...

Per De Bortoli il Governo giallorosso è "trasformismo acrobatico" : “Stiamo assistendo a un trasformismo acrobatico. Capisco che in un sistema proporzionale ogni alleanza è legittima. Però mi domando: quanto sono credibili i programmi di forze politiche che cambiano così facilmente le loro idee, e che danno l'impressione che non ci siano né valori fondanti, né limiti?”. Ferruccio De Bortoli, giornalista, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, commenta con AGI la possibile nascita di un esecutivo tra ...

Pd-M5s - con il Governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

Lo Spread scende - ma il merito non è tutto della nascita del Governo 'giallorosso' : La giornata dell'incarico al Professore Giuseppe Conte ha visto i mercati finanziari registrare importanti rialzi. Il FTSE Mib ha infatti registrato un rialzo dell'1,94% attestandosi intorno a quota 21.398 mentre lo Spread, indice che rappresenta la differenza fra i BTP italiani e Bund tedeschi, ha fatto registrare i minimi storici toccando quota 167 punti. Tale contesto macroeconomico rappresenta sicuramente una nota lieta e positiva per le ...