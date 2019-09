Governo | è nato il Conte bis | Gualtieri all' economia | Di Maio agli Esteri | Fraccaro

Salvini : "Governo nato tra Parigi e Berlino - torneremo" : Il ministro dell’Interno uscente e leader della Lega Matteo Salvini non ha perso tempo a commentare la squadra di governo del Conte bis o 2.0 come si dice negli ambienti di Palazzo Chigi dopo il varo dell'esecutivo giallorosso che conta 21 ministri, du cui 7 donne, e un nuovo ministero, quello per l'Innovazione tecnologica. Sciolta la riserva, nasce il Governo Conte bis. ...

Matteo Salvini - 'Un Governo nato tra Parigi e Berlino per le poltrone - non durerà molto' : Ormai il nuovo Esecutivo a tradizione Pd - Cinque Stelle e LeU è pronto a partire. Nelle scorse ore il Premier Giuseppe Conte, nominato nuovamente da Sergio Mattarella a guidare la nuova squadra di ministri che rappresenterà il Paese, ha consegnato a quest'ultimo la lista dei politici che avranno dei ruoli ben precisi. Ci sono ad esempio delle riconferme, come quella di Dario Franceschini, che dopo più di un anno di assenza è tornato a ricoprire ...

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Governo - D’Uva : “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono traditori nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...

Sassoli benedice il Governo giallorosso : "Emarginato nemico dell'Ue" : Federico Garau Intervistato da "Repubblica", il neo presidente del parlamento europeo si dice entusista del Conte bis: "Il ritorno dell'Italia a un ruolo da protagonista spiana il campo affinché la nuova legislatura delle istituzioni Ue sia pienamente europeista" Anche il neo eletto presidente del parlamento europeo David Sassoli (Pd) acclama l'inciucio giallorosso e si dichiara entusiasta per la nascita del governo Conte ...

Il Governo Conte bis è nato - cosa succede adesso : Il governo Conte 2 è nato: il presidente del Consiglio Conte ha sciolto la riserva, annunciando al Quirinale di aver accettato l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Domani alle 10 ci sarà il giuramento nelle mani di Mattarella, e dopo questo passaggio l'esecutivo disporrà di tutti i poteri. Probabilmente lunedì e martedì il voto di fiducia alle Camere.Continua a leggere

È nato il Governo Conte bis : ecco la lista dei ministri : È nato il governo Conte bis. Il premier incaricato ha sciolto la riserva al Quirinale incontrando il capo dello Stato. Dopo il colloquio con Sergio Mattarella ha annunciato la lista dei ministri del suo secondo governo, sostenuto da una maggioranza M5s-Pd con il supporto di Liberi e Uguali. Il giuramento si terrà giovedì alle 10, ancora in mattinata incontri fra le delegazioni per dare vita all’esecutivo. I ministri sono 21, 10 dei 5 Stelle, 9 ...

Salvini all'opposizione : "Governo indegno nato tra Parigi e Berlino. Ma alla fine vinceremo noi" : “Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato”. Così Matteo Salvini, in una nota arrivata subito dopo la lista dei ministri comunicata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Lavoriamo - assicura il leader della Lega - come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a ...

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Terminato il tavolo sul programma. Oggi Conte al Colle : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Colpa di Renzi se il Governo giallorosso non è nato prima - dice in sostanza D'Alema : “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018 dice: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza ...

Governo : terminato vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

