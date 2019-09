Governo | diretta | nasce il Conte bis Di Maio agli Esteri | la Lamorgese al posto di

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Pd : squadra chiusa - Delrio non c'è : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa » e la...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...