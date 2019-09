Governo | Di Maio trasloca | da Mise-Lavoro passa alla Farnesina

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma, 4 set. (AdnKronos) – Luigi Diresta nel nuovo esecutivo M5S-Pd con l’incarico di ministro degli Esteri dopo un lungo tira e molla che ha contrassegnato tutte le fasi che hanno portatonascita del nuovo gabinetto.Vicepresidente della Camera nel 2013 a soli 27 anni, nela 32, i Dinasce nel a Pomigliano d’Arco da madre insegnante di latino e greco e papà piccolo imprenditore edile, con unto di dirigente nel Movimento sociale italiano prima e in Alleanza nazionale poi. Dopo il diploma di liceo classico, Di-primo di tre fratelli – si iscrive all’università, dapprimafacoltà di ingegneria che poi lascia per trasferirsi a Giurisprudenza all’Università di Napoli Federico II, dove tuttavia non completa gli studi. Dinel 2007 fonda il meetup di Pomigliano e nel 2010 si candida come consigliere comunale ...

NicolaPorro : Qual è il vero Giuseppe Conte? Quello che per oltre un anno è stato succube di Salvini e Di Maio o quello che con l… - matteosalvinimi : #Salvini: avevo chiesto un cambio di passo, un governo dei “Sì”, è una nuova squadra. Ancora ieri Di Maio parlava d… - NicolaPorro : Conte, Di Maio, il giallo della telefonata con Zingaretti fino al #Russiagate. Ieri sera Salvini a… -