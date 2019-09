Governo | Di Maio trasloca | da Mise-Lavoro passa alla Farnesina 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) (AdnKronos) – Ed è a Montecitorio che inizia la lunga corsa di Di. In breve tempo, grazie anche al ruolo di vicepresidente di Montecitorio, diventa uno dei volti più noti del partito, tanto da essere nominato membro del cosiddetto ‘direttorio’ voluto nel novembre 2014 da Gianroberto Casaleggio e da un Beppe Grillo ‘un po’ stanchino’ del ruolo di leader. E qui che comincia, tra alti e bassi, cadute e risalite, la scalata di Dial M5S. Nel 2016 è nominato responsabile degli Enti locali per il Movimento e un passovolta conquista la fiducia di Davide Casaleggio e lancia la sua Opa sul Movimento. Che conquista ufficialmente nel settembre 2017, quando si candida alle elezioni primarie per scegliere il candidato premier e capo politico del Movimento 5 Stelle: l’esito delle votazioni tra gli iscrittipiattaforma online del M5S ...

NicolaPorro : Qual è il vero Giuseppe Conte? Quello che per oltre un anno è stato succube di Salvini e Di Maio o quello che con l… - matteosalvinimi : #Salvini: avevo chiesto un cambio di passo, un governo dei “Sì”, è una nuova squadra. Ancora ieri Di Maio parlava d… - NicolaPorro : Conte, Di Maio, il giallo della telefonata con Zingaretti fino al #Russiagate. Ieri sera Salvini a… -