Governo | De Micheli | da commissario terremoto alle Infrastrutture

Governo - De Micheli (Pd) a Radio24 : “Replichiamo alleanza col M5s a livello locale - partiamo da elezioni in Umbria” : “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De Micheli , vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su Radio24 , ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su base locale di un’ alleanza col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è ...

Governo - De Micheli : “Rispetto per nostro lavoro - no ultimatum. Risposte vere alle persone” : “La riunione di oggi (con sindaci, governatori e segretari regionali Pd) sta nel percorso che stiamo facendo per la costruzione del programma. Un Governo serio e solido deve saper dare Risposte vere alle persone. Noi vogliamo che questo nostro lavoro sia rispettato, non accettiamo ultimatum”. Così la vicesegretaria Pd Paola De Micheli in una dichiarazione alla stampa davanti al Nazareno L'articolo Governo, De Micheli: ...