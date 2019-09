Governo | da Patuanelli a Catalfo e Dadone | la discontinuità M5s del Conte 2 E il premier

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte sceglie “competenti” e “stakanovisti”. E gioca la carta dell’esperta Pisano all’Innovazione : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte premia “competenti” e “stakanovisti”. E punta sull’Innovazione con la super esperta Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Governo - Patuanelli prende il posto di Di Maio al Mise : “Continuità col suo lavoro”. E su Alitalia : “Vorrei essere l’ultimo a occuparmene” : Sarà l’ex capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, a raccogliere l’eredità di Luigi Di Maio come titolare del Ministero dello Sviluppo economico. “Sono molto felice, ci sono tanti dossier sul tavolo da affrontare in fretta. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro, avrò il lavoro spianato”, ha spiegato dopo l’annuncio da parte di Giuseppe Conte della lista dei neoministri al Quirinale. Tradotto, come ...

Governo : Patuanelli - l’ingegnere-grillino allo Sviluppo economico : Roma, (AdnKronos) – Triestino, sposato con tre figli. L’ingegnere edile Stefano Patuanelli è stato uno dei protagonisti di questa crisi di Governo, soprattutto nelle fasi cruciali della trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Entra al Governo come ministro dello Sviluppo economico, lasciando il ruolo di capogruppo del M5s al Senato. Classe ’74, Patuanelli si è laureato in ingegneria con il massimo dei ...

Governo : Spadafora e Patuanelli a p.Chigi : Roma, 3 set. (AdnKronos) – Il sottosegretario Vincenzo Spadafora e il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, sono arrivati a palazzo Chigi. L'articolo Governo: Spadafora e Patuanelli a p.Chigi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo PD-M5S : tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli : Il summit a Palazzo Chigi svoltosi ieri sera, lunedì 2 settembre, tra il premier incaricato da Mattarella Giuseppe Conte e i vertici dirigenziali dei partiti politici del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle potrebbe aver finalmente portato sostanziali miglioramenti nella formazione della potenziale coalizione di Governo. A rappresentare i democratici alla riunione vi erano gli ex ministri Dario Franceschini ed Andrea Orlando, ...

Governo M5S-PD - Patuanelli : "Deciderà Rousseau" : Il destino del possibile Governo M5S-PD a cui le due forze politiche stanno lavorando da giorni insieme al premier incaricato Giuseppe Conte sarà nelle mani degli iscritti alla piattaforma Rousseau, che dalle 9 alle 18 di martedì 3 settembre saranno chiamati ad esprimersi sul seguente quesito: "Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”A fare un po' di ...

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5s no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

TOTOMINISTRI Governo CONTE-BIS/ Nomi M5s-Pd : Reichlin all'Economia - Patuanelli... : TotoNomi Ministri GOVERNO CONTE-BIS: accordo Pd-M5s ma restano da assegnare dei Ministeri di peso. Renzi e Di Maio ci saranno?

Governo - diretta. Di Maio : «Programma M5S o voto». E consegna 20 punti a Conte. Pd : «Inaccettabile». Patuanelli : nulla di cui preoccuparsi : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...