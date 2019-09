Governo Conte 2 | ora M5s e Pd hanno una grande opportunità

Diretta Nuovo Governo - Conte atteso al Quirinale : scontro sulla lista dei Ministri : Giornata decisiva per la formazione del Nuovo Governo sull'asse Movimento 5 Stelle-Partito Democratico: il Premier incaricato Giuseppe Conte dovrebbe portare nella mattinata di oggi la lista dei Ministri da presentare al Capo dello Stato. La trattativa è proseguita anche nella nottata, con richieste provenienti dai diversi schieramenti politici: quello che è certo riguarda l'assenza del ruolo di vicepremier, ma nel Contempo la presenza di un ...

Governo Conte 2 - oggi il premier incaricato va al Quirinale per sciogliere la riserva. Il nuovo esecutivo è pronto a partire – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo Governo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Gli ...

Governo Conte bis - scontro sulla lista : In previsione della lunga notte, Giuseppe Conte è andato a tagliarsi i capelli prima che Di Maio comunicasse il risultato della piattaforma Rousseau. L'appuntamento di questa mattina con...

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Governo Conte bis : patrimoniale - immigrati - pensionati rapinati. Italia rovinata : Con il via libera dato dal voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau è certo che il Governo giallo-rosso si farà. Di seguito l'articolo di Sandro Iacometti su cosa ci aspetta adesso fra tasse e immigrati. C'è una misura, attualmente in fase sperimentale, che il nuovo Governo si troverà già bell

Conte 2 - dall’arrivo del notaio all’annuncio di Casaleggio : il giorno del ‘sì’ al Governo con il Pd visto dall’Associazione Rousseau : Sono le 8.40 di martedì mattina quando il notaio Valerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo governo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide Casaleggio. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Con Beppe Grillo differenze di vedute su programma - ma non c’è stato bisogno di chiarirsi. Ci vogliamo bene” : “Beppe Grillo? Con lui ci sono state differenze di vedute sui 20 punti, sul programma, ma non c’è stato alcun bisogno di chiarimento”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, capo politico del M5s, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera degli iscritti M5s su Rousseau al nuovo Governo Conte con il Pd. “Giustamente una persona che guarda avanti come Beppe, guarda quei 20 punti e pensa sempre che siano troppo poco. Ci ...

Rousseau benedice il Governo giallorosso. Ora Conte salirà al Quirinale : L'accordo per un nuovo governo di Giuseppe Conte, sostenuto dalla maggioranza con M5s e Pd, vince in modo largo, con il 79,3% dei consensi, la consultazione telematica avvenuta oggi su Rousseau tra gli iscritti pentastellati. Una votazione mai così partecipata, secondo i dati forniti dal portale, 79.634 persone a fronte di 117.194 iscritti, che fanno parlare la piattaforma grillina di "record mondiale di partecipazione ad una votazione ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Se ho chiesto a Di Battista di fare il ministro o si è proposto? Non farò nomi - neanche il mio” : “Se ho chiesto ad Alessandro Di Battista di fare il ministro o si è proposto lui? Non farò un nome, neanche il mio. Buon ‘totoministri’ “. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa alla Camera dopo il voto degli iscritti M5s su Rousseau che ha dato il via libera al Governo Conte 2, dribblando la domanda se l’ex deputato pentastellato farà parte o meno della prossima squadra di Governo. ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Serve arrivare a fine legislatura. Se Renzi rompe? Se ne assume le responsabilità e rischia di fare la fine di Salvini” : “Noi siamo l’ago della bilancia di ogni legislatura. Mettiamo una toppa a delle irresponsabilità di Matteo Salvini e della Lega. La legge di Bilancio sarà il primo grande momento di verifica. Noi guardiamo a una legislatura che possa concludere il suo ciclo e realizzare in questo tempo tutti i punti del programma”, ha detto Luigi Di Maio dopo il via libera degli iscritti al Governo con il Pd. Se Matteo Renzi dovesse rompere, ...

Il voto su Rousseau certifica il sì : Di Maio "battezza" il nuovo Governo Conte : Come sarà il nuovo Governo Pd 5stelle e cosa cambia dopo il voto degli attivisti del Movimento sulla piattaforma Rousseau...

Governo - ultime ore prima della nascita del Conte bis : cosa succede ora : Dopo il voto favorevole degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla nascita del Governo Conte bis con il Pd, si dovrebbe chiudere in queste ore il lavoro sulla squadra dell'esecutivo. Concluso il tavolo sul programma e stilata la lista dei ministri, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, dovrebbe sciogliere la riserva. Ecco quali sono e quando sono previste le prossime tappe per la formazione del nuovo esecutivo.Continua a leggere