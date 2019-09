Governo | Casini | ‘guarda a sinistra | spero miei timori infondati’

Macché giallorosso - nel Governo anche Leu (ma il tricolore irrita Casini e i centristi) : Conte è atteso al Quirinale per presentare al Capo dello Stato la lista dei ministri. Eppure in Parlamento i numeri sono...

Roma, 4 set. (AdnKronos) – "Mi auguro che non nasca un Governo troppo squilibrato a sinistra. Se il bicolore Pd-M5S si trasforma in un tricolore con Leu, molti di noi saranno in forte imbarazzo". Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini.

Pierferdinando Casini : "Un Governo Pd-Movimento 5 stelle durerà. Colpa dell'arroganza di Matteo Salvini" : "Non avendo la possibilità di aprire una crisi ordinata, Matteo Salvini ha aspettato la chiusura del Parlamento per aprirla. Una scelta inedita nella storia della repubblica", commenta Pierferdinando Casini in una intervista a Il Giorno. Un errore "di quelli che si ricorderanno negli annali" perché

Pierferdinando Casini e la crisi di Governo - l'errore fatale di Matteo Salvini : "Quando doveva aprirla" : l'errore di Matteo Salvini potrebbe risultare fatale. Lo suggerisce Pierferdinando Casini, vecchia volpe democristiana del Palazzi romani. Alla luce di quanto accaduto in Senato, con il tiepido riavvicinamento tra Lega e M5s dopo l'apertura della crisi, al senatore eletto con il Pd qualcosa non torn

Governo : Casini - ‘costruire in Parlamento percorso diverso da Lega’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La crisi è drammatica e per molti aspetti istituzionali inedita: se il Pd e il centrosinistra non vogliono limitarsi a far da contorno alla cavalcata solitaria del nuovo capo devono evitare sterili proclami e mettersi subito al lavoro per costruire in Parlamento un percorso diverso da quello ideato dalla Lega. Tutto il resto ci confina a spettatori irrilevanti”. Lo chiede Pier Ferdinando ...