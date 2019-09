Governo | Ascani | ‘meno Papeete e più lavoro serio’

Governo : Ascani - ‘Meloni chiama piazza da Colle - a sovranisti democrazia non piace’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Mentre il parlamento britannico viene ‘sospeso’ fino al 14 Ottobre, in Italia un ex ministra, oggi leader di un partitino nazionalista, dal Quirinale chiama la piazza. Ai sovranisti la democrazia rappresentativa proprio non piace. Per questo vanno tenuti lontani dal Governo”. Lo scrive Anna Ascani del Pd su twitter riferendosi a Giorgia Meloni. L'articolo Governo: Ascani, ...