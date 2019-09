Gli autori di Gomorra scriveranno la serie The Kollective che si ispira al collettivo

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, sceneggiatori die ZeroZeroZero, si occuperanno di The, unainternazionale che sialBellingcat. Peritaliani il passo dalla nostra televisione a quella internazionale non è sempre stato facile, anzi forse è stato impossibile. Ma in questo mondo televisivo fatto sempre di più da servizi streaming globali e piattaforme pay sempre rivolte a contenuti di appeal internazionale sta diventando sempre più facile scoprire nuovi talenti. Da Variety arriva la notizia che Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (giàine ZeroZeroZero) si occuperanno delle sceneggiature di The. Theè unache sialla storia reale delBellingcat. In particolare traezione dal recente documentario “Bellingcat – Truth in a Post-Truth World” diretto da ...

