Giuseppe Provenzano | chi è il ministro per il Sud del governo M5s-Pd

Giuseppe Provenzano - un economista siciliano per il rilancio del Sud : Si occupa di Sud per professione e vocazione. Giuseppe Provenzano, detto Peppe, è il nuovo ministro per il Mezzogiorno. Politico ed economista, oggi vice direttore della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Classe 1982, siciliano, è laureato e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore 'Sant'Anna' di Pisa. È membro della Direzione del Pd. La notte del 26 gennaio 2018, quella in cui l'allora ...