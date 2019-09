Giovane coppia per divertimento attacca il figlio di 22 mesi al muro con lo scotch e lo

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un bambino di soli 22ha vissuto degli attimi di terrore che forse per il trauma subito non dimenticherà mai. Il piccolo di 22è statoto alcon un nastro adesivo dai propri genitori vicino a una presa elettrica. Mentre il bimbo piangeva per paura, i suoi giovani genitori ridevano a crepapelle. I due genitori, Cordea Honea di 19 anni e la compagna Jayla Hamm di 18 anni erano andati a una festa lasciando ilalla loro baby sitter. Al ritorno a casa il padre ha iniziato a torturare il. In un primo momentondo alil biberon del piccolo mentre la compagna si divertiva a fotografare ilche piangeva disperato. Poi il padre ha iniziato are alprima le mani del piccolo poi tutto il suo corpo mentre sempre la moglie divertita continuava a scattare le foto. Il fatto è successo a Washinton negli Stati Uniti ...

