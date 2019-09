Giorgia Meloni svela il patto Pd-M5s | Promessa all' Europa | porteranno Prodi al

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni e il nuovo "lodo Alfano" : così il Pd farà fuori il capo politico M5s : "Il Pd avrebbe proposto a Di Maio la poltrona di Ministro degli Esteri. La stessa che aveva dato ad Angelino Alfano". A riprendere la voce che circola da qualche ora è Giorgia Meloni che, dal suo profilo Twitter, punta il dito. Il capo politico dei Cinque Stelle ha infatti deciso di rinunciare al ru

Lifeline - Giorgia Meloni : "Con il governo M5s-Pd diventeremo il campo profughi d'Europa" : "L'ennesima nave Ong entra in acque italiane forzando il divieto", scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter rilanciando la notizia della Eleonore che si è diretta a Pozzallo ed è poi stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su ordine del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Con il governo M

Pietro Senaldi - il sondaggio che incorona Giorgia Meloni : sfiora il 9 per cento e "ruba" elettori alla Lega : «Per forza, sono l'unica persona normale in circolazione». Così direbbe Giorgia Meloni se qualcuno le telefonasse per chiederle come ha fatto in un anno e mezzo di governo gialloverde a portare Fratelli d'Italia dal 4,3% del 4 marzo 2018 all'8,8 dell'ultimo sondaggio diffuso da YouTrend, che la dà d

Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi

in base agli ultimi Sondaggi politici, con il governo PD M5s vola Fratelli d'Italia. La leader Giorgia Meloni stasera sarà ospite a #laPiazza, kermesse di Affaritaliani.it coi big della politica

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi in piazza. Durigon - gelo inatteso : "La Lega..." : Stessa strategia con Giuseppe Conte ma prospettive diverse (con polemica) fuori dal Parlamento. Matteo Salvini e Giorgia Meloni disertano le consultazioni con il premier incaricato. Fratelli d'Italia, per bocca del capogruppo Luca Ciriani, rivendica il diritto di contrapporsi al governo di Pd e M5s

Giorgia Meloni non va da Conte e manda i suoi uomini : "Governo inaccettabile - noi...". Schiaffo politico : La delegazione di Fratelli d'Italia incontra Giuseppe Conte alla Camera, ma Giorgia Meloni non va. L'assenza della leader di FdI è il segnale più forte possibile: per rispetto istituzionale, i suoi uomini hanno riferito al premier incaricato la loro posizione, ma il messaggio politico è di guerra ap

Giorgia Meloni - barricate democratiche : "Su Conte non ho capito una cosa". In piazza contro Pd e M5s : "Manifestazione di piazza davanti a Montecitorio Contestuale al voto di fiducia". Passa dalle parole ai fatti, Giorgia Meloni, e inizia a preparare le "barricate democratica" al governo M5s-Pd. "Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d'accordo - annuncia la leader d

Giorgia Meloni a Sergio Mattarella : "No al governo Pd-M5s e al patto della poltrona. Torniamo al voto" : "Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: l'unico sbocco della crisi è lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne". Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica parla ai giornalisti: "Abbiamo chiesto a Sergio Mattarella di valutare questa eventualità anc

Giorgia Meloni invoca la piazza : 'Il PD sta rubando il Governo' : Con ironia e determinazione, Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni significative sul proprio account Facebook: la leader di Fratelli d'Italia ha attaccato duramente il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico che, a suo avviso, stanno cercando a tutti i costi di trovare l'intesa per formare un nuovo governo, evitando così di andare al voto perché ben consapevoli che verrebbero sconfitti alle elezioni. In vista delle nuove ...

Giorgia Meloni e il tonno M5s : "Finita la loro credibilità. Sapete perché non hanno fatto vedere la diretta?" : "È la fine della credibilità del Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sceglie una diretta Facebook per seppellire definitivamente i 5 Stelle sotto le macerie morali e politiche dell'inciucio con il Pd. "Ricordate quando il M5s voleva aprire il palazzo come se fosse una s

Giorgia Meloni sul dietrofront di Salvini : "Spero lo stia facendo solo per minare l'asse con tra M5s e Pd" : Mentre gli altri partiti si spaccano, tentano inciuci o imbarazzanti retromarce, il suo resta compatto, non cede ad accordi di Palazzo e porta avanti una linea coerente. È la forza della leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, che vede crescere i consensi nei sondaggi, e, in una fase in cui alt

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

"Nana - coatta - sgraziata - fascia". Giorgia Meloni querela l'ex brigatista Raimondo Etro : Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, ha deciso di querelare l’ex brigatista Raimondo Etro, che partecipò all’organizzazione del sequestro di Aldo Moro.La causa della querela è un post in cui Etro descrive Meloni come una “nana coatta sgraziata fascia”, utilizzando una foto del 2016 in cui la leader di Fratelli d’Italia appare visibilmente incinta. In un post pubblicato su Facebook ...