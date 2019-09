Francesco Totti al reality Celebrity Hunted partecipa come concorrente

Romolo + Giuly 2 : Francesco Totti diventa santo nello spot web della serie tv – Video : Francesco Totti Per molti tifosi della Roma Francesco Totti – pur avendo appeso le scarpette al chiodo – è considerato una sorta di santo. Forse è per questo motivo che gli autori di Romolo + Giuly, in occasione del lancio della seconda stagione della serie tv (dal 16 settembre ogni lunedì alle 21:15 su Fox, canale 112 di Sky), hanno scelto il celebre calciatore come protagonista dello spot web, nei panni di santo Pupone da Porta ...

Francesco Totti - al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata : «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web : Francesco Totti, al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata: «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web. L'ex capitano della Roma ha trascorso un...

Romolo + Giuly - Francesco Totti protagonista del nuovo spot : San Pupone da Porta Metronia : Romolo + Giuly nello spot web arriva Francesco Totti nei panni di San Pupone La seconda stagione di Romolo + Giuly dal 16 settembre su Fox “Una serie per tutti, pure per Totti” conclude Francesco Totti nel nuovo spot web di Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana. Nel video Totti è San Pupone da Porta Metronia, santo col cucchiaio cui si rivolge Romolo (Alessandro D’Ambrosi) di evidente fede romanista, per chiedergli ...

Francesco Totti inizia la carriera d’attore - ma dietro le quinte succede qualcosa : «Me so’ scordato…» : Francesco Totti inizia la carriera d’attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so’ scordato…». Terminate le vacanze, l’ex capitano ed ex dirigente della Roma inizia la sua nuova carriera d’attore. In attesa di vederlo in Casa Totti, (una sorta di Casa Vianello in salsa romana), Totti si “allena” davanti la macchina da presa di uno spot, diretto dal regista Paolo Genovese. L’ex capitano è ...

Emma Marrone - foto con décolleté esplosivo e Francesco Totti mette il like : Emma Marrone e la foto con il décolleté esplosivo: «Ma quindi è arrivato settembre?». La replica dei fan è esilarante. La cantante salentina ha appena pubblicato su Instagram una sua immagine supersexy. Nello scatto, Emma ha una scollatura vertiginosa che mette in mostra il suo famoso décolleté. L’artista cinguetta: «Ah ma quindi è arrivato Settembre? #IOSONOBELLA #6settembre ». La foto è dunque un modo per Emma Marrone di lanciare il nuovo ...