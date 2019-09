Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Immaginate di essere in un grande condominio denominato Rai e pensate a una delle più classiche scene d'antan: duedicon un rapporto d'amicizia datato che sotto il periodo natalizio si scambiano i doni con i sorrisi distesi bussando alla porta dei loro appartamenti. Episodi che si possono vedere sempre più raramente nella vita reale o al massimo nei film per famiglie.Bene, ora paragoniamo l'esempio alla collaborazione tra Tg1 nel nome die Io e te in quello didallo scorso inizio agosto, periodo d'iniziodi governo a oggi 4 settembre 2019: il risultato sortisce l'effettoscena descritta,sono stati due bravidiche non si sono schermiti, bensì hanno voluto sbandierare il lavoro esemplare di cooperazione fra la redazione del notiziario di Rai 1 e la trasmissione estiva di Rai 1, episodio ...

see_lallero : Francesco Giorgino e Pierluigi Diaco, due buoni vicini di casa nei giorni della crisi - see_lallero : A momenti Francesco Giorgino neanche si accorgeva dell'entrata di Conte in sala stampa, per un pelo si è rischiato… - nico_morabito : siccome la combo Cuccarini-Diaco non era abbastanza, ecco Giorgino che interrompe la diretta (attenzione!) per dire… -