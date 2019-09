Francavilla | accoltella 12 volte la donna che lo rifiuta | il suo cane la salva

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Tra loro c'era stata una breve storia, interrotta forse dopo che laaveva avvertito un malessere crescente. Il seguito è il resoconto di un femminicidio in cui la vittima non è morta: è sopravvissuta grazie all'intervento del suo, un pastore abruzzese. Il fatto risale a ieri ed è avvenuto in un'abitazione dial Mare, comune in provincia di Chieti, in contrada Valle Anzuca. La vittima, una moldava di 33 anni di cui non sono state diffuse le generalità, è ricoverata in prognosi riservata per le coltellate ricevute. L'aggressore, Roland Bushi, 28 anni, pregiudicato d'origine albanese, gliene aveva già inferte 12 quando ildi lei lo ha bloccato mordendolo. Se non ci fosse stato l'animale a frapporsi tra lui e la proprietaria, l'uomo avrebbe continuato a colpirla uccidendola....

