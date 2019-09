Formula 1 - Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia : “macchina ok in Belgio - funzionerà anche a Monza!” : Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i ...

Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari - bagno di folla per Leclerc : “ho sempre tifato la Rossa - vedervi qui è un sogno” : Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ...

Formula 1 - I 90 anni Ferrari a Milano - LIVE : Piazza Duomo a Milano si è tinta di rosso per celebrare i 90 anni della Ferrari e l'altrettanto lunga storia del Gran Premio d'Italia. Dopo il successo di domenica scorsa a Spa, Charles Leclerc e Sebastian Vettel incontreranno la folla di tifosi radunatasi sotto la Madonnina e insieme a loro ci saranno gran parte delle persone che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Ferrari, come Gerhard Berger e Jean Alesi. ...

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

Tragedia in Formula 2 - Anthoine Hubert muore in un terrificante incidente. Aveva appena 22 anni : Notizia tremenda quella che arriva dal mondo della Formula 2: il pilota Anthoine Hubert è morto ieri, in pista, in un incidete drammatico. Aveva ventidue anni, è stato centrato dalla monoposto di Juan Manuel Correa, pilota statunitense di origini ecuadoregne, durante il secondo giro di Gara 1 in Belgio. Nell’incidente è stato coinvolto anche Giuliano Alesi, figlio dell’ex Ferrari Jean, che nel commentare la notizia non riesce a trovare le ...

Formula 1 - Hamilton impressionato dalle Ferrari a Spa : il britannico sembra arrendersi in vista delle qualifiche : Il pilota della Mercedes ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Spa, soffermandosi sulla competitività delle Ferrari Sesto posto al mattino e quarto al pomeriggio, non è stata una giornata da incorniciare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha avuto alcuni problemi nel corso delle due sessioni di libere, che ne hanno condizionato il lavoro in pista. Photo4/LaPresse Intervistato nel posto FP2, il campione del ...

Formula 1 – Albon in Red Bull - il britannico incredulo : “è surreale avere avuto questa incredibile opportunità” : Gasly retrocesso, Albon promosso in Red Bull: l’emozione del giovane pilota britannico Pierre Gasly è stato retrocesso in Toro Rosso, mentre al suo posto a bordo della Red Bull dal prossimo appuntamento di Formula 1 ci sarà il giovane Albon. Una forte emozione per il 23enne inglese: “è surreale aver avuto questa incredibile opportunità da Red Bull Racing. Non potrà mai ringraziarli abbastanza per aver creduto in me e fatto il ...

Formula 1 – 31 anni fa moriva Enzo Ferrari : il ricordo del team del Cavallino e della città di Modena : La Ferrari e la città di Modena omaggiano il ‘Drake’ nel giorno del suo 31° anniversario di morte Era il 14 agosto 1988 quando moriva Enzo Ferrari. In occasione del 31° anniversario dalla scomparsa del fondatore della Ferrari, il team del Cavallino ha deciso di omaggiarlo sui social con parole speciali: “Io ero quello che sognava di essere Ferrari“, si legge sul sito ufficiale del team di Maranello. “Una ...

Formula 1 – Hamilton lancia la sfida : “ma quale ritiro - ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio” : Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota britannico si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni, il pilota britannico si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Formula 1 - c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi : i post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO] : Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa sono passati già Quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in ...