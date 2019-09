Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari | bagno di folla per Leclerc | “ho sempre tifato la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Charlestifatissimo in Piazza Duomo a Milano per ladei 90della: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosidiin Piazza Duomo a Milano per ladei 90della. Grande boato per Charles, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ‘Rossa’, non ha nascosto tutta la sua emozione: “a Monza daremo tutto, è impressionante vedervi tutti qui. Per me è un sogno. Hoguardato la1 e la macchina rossa, èstata molto speciale per me. Guidare per questo team e vedere questo tifo è davvero un sogno“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANEREAGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo1 –...

