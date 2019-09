‘Flowers of Taiwan’ | Maxxi ospita rassegna cinematografica maestro Tsai Ming Liang

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – Da secoli l’isola di Taiwan rappresenta uno dei principali snodi culturali geopolitici ed economici dell’estremo oriente. Dal 6 all’8 settembre, a Roma, ilMuseo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione con Asiatica Film Festival e grazie al sostegno di In Between Art Film organizza ladi videoarte e cinema Flowers of Taiwan, con un ricco programma di proiezioni (Video gallery e Auditorium del. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per il programma completo delle proiezioni www..art/events/flowers-of-taiwan/). L’atto di apertura dellae’ affidato al, artista e regista di fama internazionale, vincitore del Leone d’oro della Mostra del cinema di Venezia nel 1994 e figura di punta della seconda ondata del Nuovo Cinema di Taiwan. Venerdi’ 6 settembre ...

