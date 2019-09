Firmato l’accordo | il GP d’Italia a Monza per almeno 5 anni!

Carige - Firmato l’accordo per la soluzione privata di salvataggio : È stato firmato l'accordo per la soluzione privata nel salvataggio di Carige . Ci sarà l’aumento di capitale da 700 milioni, verranno emessi warrant e un nuovo prestito subordinato

In Sudan i militari e i civili hanno Firmato il primo dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione del potere : A Khartoum, la capitale del Sudan, civili e militari hanno firmato la “dichiarazione politica”, uno dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione futura del potere, trovato per mettere fine alle violenze e allo stallo successivi alla destituzione dell’ex presidente