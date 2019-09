Finalista di Miss Italia insultata per il colore della pelle | «Non rappresenti i canoni

Anticipazioni Miss Italia 2019 : insulti razzisti per la Finalista Sevmi : Miss Italia 2019: la finalista Sevmi Tharuka Fernando vittima di razzismo Venerdì 6 settembre andrà in onda la finale di Miss Italia 2019 con Alessandro Greco in prima serata su Rai1. All’entusiasmo delle 80 bellezze che sperano di conquistare il titolo ambito del concorso di bellezza, si contrappongono le parole vergognose e inaccettabili di chi sta cercando in tutti i modi di rovinare l’atmosfera festosa degli 80 anni di Miss ...

La Finalista di Miss Italia Sevmi Tharuka Fernando vittima dei razzisti : "Non sei una bellezza italiana" : “Non sei una bellezza Italiana, hai la pelle scura”. In rete è montato un caso di odio ai danni di una delle finaliste di Miss Italia, la ventenne padovana Sevmi Tharuka Fernando, vittima di attacchi sui social per il colore della pelle.La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e ...