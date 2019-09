Fiat 500 e 500e | addio Usa Stop alla produzione e alla vendita in nord America

Fiat 500X - Prime immagini della versione sportiva : Oltre alla Fiat Panda Trussardi nel nuovo video musicale dell'artista statunitense Ava Max la Fiat ha svelato anche un altro modello. Si tratta di una versione più sportiva della 500X, lungamente attesa e finalmente pronta al debutto. Come anticipato più volte, la variante più dinamica della Suv di Torino non avrà lo Scorpione sul cofano: per il momento la Abarth 500X rimarrà solo un sogno per gli appassionati del marchio. Oltre che dal filmato, ...

Fiat - Francois : “Trasportiamo le famiglie. Puntiamo su 500 e Panda - anche elettriche” : “Fiat ha una doppia missione. La mobilità urbana è il nostro core business odierno ma, allo stesso tempo, è sinonimo di trasporto per famiglie. Un assunto vero specie in Europa meridionale”: a elaborare questo nuovo mantra aziendale è Olivier Francois, numero uno del marchio Fiat, che lo ha dichiarato ai microfoni dell’inglese Autocar. Il manager francese ha delineato meglio alcuni particolari del piano strategico della marca italiana, ...

Fiat 500 entra nel car sharing in Russia : Gli utenti del servizio di noleggio auto Delimobil (car sharing sul mercato russo) potranno guidare la Fiat 500. Non capita spesso di vedere quest’auto per le strade di Mosca e certamente non passerà inosservata. Oltre al look sorprendente, l’iconica Fiat 500 si distingue per la sua dinamica di guida e per i consumi estremamente contenuti, […] L'articolo Fiat 500 entra nel car sharing in Russia sembra essere il primo su ...

Fiat 500 elettrica - Le prime immagini del prototipo : La Fiat ha da tempo confermato l'intenzione di presentare entro la fine del 2020 una nuova versione elettrica della 500, scegliendo per la sua produzione la fabbrica di Mirafiori, attrezzata per assemblarne circa 80.000 esemplari all'anno. Della vettura, però, fino a oggi non sono stati forniti dettagli e l'unico indizio, passato quasi sotto silenzio, è stato mostrato brevemente durante la conferenza stampa del Salone di Ginevra: un piccolo ...

La Fiat 500 elettrica arriverà nel 2020 : Sta per arrivare la Fiat 500 elettrica. Gli anniversari hanno sempre il loro fascino e così, in un simbolico ponte tra passato e futuro, FCA ha festeggiato gli ottanta anni dello stabilimento di Mirafiori - un tempo polo di eccellenza della produzione automobilistica mondiale - presentando l'innovativo robot Comau che servirà a produrre la nuova Fiat 500 elettrica. La costruzione della linea dedicata alla citycar a zero emissioni ...