Fentanyl | l’Emilia Romagna distribuirà 5mila kit per individuare autonomamente la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) È sufficiente un granello di(appena due milligrammi) per uccidere una persona. Come nel caso di Andrea Zamperoni, lo chef italiano morto per overdose a New York. Ma chi consuma droga non può sapere se questo oppioide sintetico, circa 50 volte più potente dell’eroina e cento volte più della morfina, o un suo derivato come il carfentanil, con una potenza cento volte maggiore, sia contenuto all’interno della sostanza che ha comprato. Il pericoloso oppioide che nasce come farmaco per trattare il dolore cronico, soprattutto neoplastico, e per l’anestesia pre-operatoria può essere mescolato con altre droghe, in particolare l’eroina da strada. Diventando un veleno altamente mortale. Per limitare il rischio di assunzione involontaria di fentanili la Regione Emilia, insieme all’Ausl di Bologna, entro l’autunno partirà con la distribuzione di cinquemila kit per il ...

Domenic89215160 : Giornata contro l’overdose, in provincia di Reggio quattro casi dal 2017. VIDEO - m_angella14 : Giornata contro l’overdose, in provincia di Reggio quattro casi dal 2017. VIDEO - debe : @1CannabisNews @TakesNuclear Già oggi il consumatore può testare la sostanza illegale in suo possesso con le strisc… -