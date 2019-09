F1 | GP Italia 2019 | la Ferrari con il terzo motore e un’aerodinamica ad hoc La Rossa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sono contrastanti le emozioni per gli appassionati e i tifosi della F1, dopo l’appuntamento a Spa (Belgio): da un lato la soddisfazione di aver assistito a una corsa tirata fino all’ultimo e dall’altra la tristezza per la morte del 22enne francese Anthoine Hubert in F2. Il Circus è tornato ad assaporare l’amaro gusto di una perdita, che fa male come al solito ma deve essere assorbita perché purtroppo il Motorsport è anche questo. L’ha fatto Charles Leclerc, amico di vecchia data dello sfortunato Anthoine, che ha gareggiato con il cuore grondante di lacrime. Ecco che la sua prima vittoria in Belgio nella massima categoria dell’automobilismo, il più giovane della storia del Cavallino Rampante, rappresenta un qualcosa di simbolico e di altamente romantico. Sensazioni che Leclerc e gli altri si porteranno in vista del prossimo weekend. Sì, perché ci sarà ...

Ettore_Rosato : Come farà ora Salvini a raggiungere decine di iniziative al giorno senza voli di Stato? Finiti i tempi in cui scorr… - caritas_milano : L’80% dei migranti arriva in Italia con «Sbarchi Fantasma» Mentre continua la politica dei #portichiusi sulle spia… - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Matteo Renzi sottolinea l'importanza per l'Italia di avere un nuovo governo e non… -