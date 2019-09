Europei volley femminile | l’Italia batte la Russia 3-1 ai quarti e vola in semifinale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non è bastata la temibilea frenare l’avanzata delle “ragazze terribili” di Davide Mazzanti in questidi2019. Le azzurre hanno travolto le avversarie per 3-1, aggiudicandosi quindi un posto nella Final Four di Ankara. Ad attenderle ci sarà la Serbia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Bulgaria. Quasi un déjà-vu per le giocatrici italiane, che si sono viste strappare via il titolo mondiale per un soffio proprio dalle corrispettive serbe, durante l’ultima competizione del 2018 in Giappone. La prova delle ragazze di Mazzanti è straordinaria. Il primo set parte a rilento. Le due nazionali corrono in parallelo per tutto il primo parziale. Al 23-23 Paola Egonu mette a segno un’incredibile diagonale, ma poi sbaglia il punto del set,ndo fuori. Le russe rimontano e vincono sul filo di lana per 25-27. Anche il secondo set ...

Agenzia_Ansa : Europei di volley femminile, l'Italia batte la Russia e vola in semifinale #ANSA - SkySport : ? #UltimOra #Volley ?? Europei femminili, #Italia in semifinale dopo 8 anni ? Battuta la #Russia 3-1, affronterà la #Serbia #SkySport - Coninews : Grandissime?????? Le azzurre del volley hanno battuto la Russia per 3-1?? L'Italia vola in semifinale agli Europei di… -