Europei di volley | l’Italia da sogno vola in semifinale rimontando la Russia

Italia-Serbia - Semifinale Europei volley femminile : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Serbia nella Semifinale degli Europei 2019 di volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Russia grazie a una prestazione coriacea e sono così tornate tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo addirittura otto anni dall’ultima volta. La nostra Nazionale è riuscita a zittire la compagine guidata da Nataliya Goncharova e potrà tornare così in campo sabato 7 settembre, l’appuntamento sarà alla ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche!Tocca alla Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:49 Polonia-GERMANIA 5-3: Geerties si fa perdonare con un’ottima diagonale. 20:48 Polonia-GERMANIA: 5-2 errore in contrattacco delle tedesche. 20:47 Polonia-GERMANIA 4-2: errore in battuta di Lippmann. 20:46 Polonia-GERMANIA 3-1: parallela di Stysiak e mura di Smarzek. 20:46 Polonia-GERMANIA 1-1: aprono subito il gioco al ...

Volley femminile - Europei 2019 : ITALIA GALATTICA! Azzurre in semifinale - Russia travolta. Ora sfida alla Serbia : Ankara, arriviamo! L’ITALIA vola in semifinale agli Europei 2019 di Volley femminile: le Azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-27; 25-22; 27-25; 25-21) in un epocale quarto di finale giocato all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e, dopo 123 minuti di intensissima battaglia, hanno staccato il biglietto per la capitale della Turchia. La nostra Nazionale torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo otto anni ...

Europei volley 2019 – L’Italia è in semifinale dopo 8 anni! Russia stesa in 4 set : azzurre travolgenti in rimonta : dopo aver perso il primo set, L’Italia travolge la Russia in rimonta e stacca il pass per la semifinale degli Europei di Volley 2019 L’Italia ritorna in semifinale degli Europei di Volley dopo 8 anni! Grande prova delle azzurre che hanno superato un ostico quarto di finale battendo la Russia con il punteggio di 25-27 / 25-22 / 27-25 / 25-21. Match davvero tosto per le azzurre di coach Mazzanti, alla ricerca di una netta scarica di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:16 Sabato l’Italia sfiderà la Serbia per tornare in una finale europea a distanza di 10 anni! 20:14 L’Italia E’ IN SEMIfinaleEEEEEEEEEEE!!!! 20:13 Italia-RUSSIA 25-21: GONCHAROVA TIRA FUORIIIIIIIII! 20:12 Italia-RUSSIA 24-21: MUROOOOOOOOOO DI CRISTINA CHIRICHELLA!!!!!!!! 20:11 Italia-RUSSIA 23-21: DIAGONALE ...

LIVE Italia-Russia volley 3-1 - Europei 2019 in DIRETTA : AZZURRE IN SEMIFINALE DOPO 8 ANNI! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.18 Non è stata una bella partita, con tanti errori da una parte e dall’altra. Le AZZURRE si sono rivelate nel complesso superiori, soprattutto a muro. E’ chiaro che la prestazione odierna non potrebbe bastare contro la Serbia, grande favorita per l’oro. 20.16 Egonu, nonostante ...

LIVE Italia-Russia volley 2-1 - Europei 2019 in DIRETTA : 12-16 - russe in fuga nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-17 Il muro tocca l’attacco russo, poi infrazione da seconda linea di Egonu. 14-16 Ace di Sylla. Le azzurre non devono mollare questo quarto set. 13-16 Esce la battuta di Koroleva. Rientra Sorokaite. 12-16 Fuori il diagonale di Sylla. 12-15 Ennesimo errore in battuta di Egonu. 12-14 Mani fuori di Sylla. 11-14 Primo tempo sulla riga di Koroleva. 11-13 Non c’è il tocco del muro, ...

LIVE Italia-Russia volley 2-1 - Europei 2019 in DIRETTA : 5-8 allungano le russe nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-10 Fast di Efimova. 7-9 Folie mura la pipe di Goncharova. 6-9 Si sblocca Sorokaite dopo una ricezione imprecisa di Sylla. 5-9 Folie murata da Efimova. Parziale di 0-3 per la Russia. 5-8 Sorokaite ora fatica in attacco e Goncharova firma il +3. 5-7 Fast di Efimova. 5-6 Altro scambio lungo, muro di Malinov su Parubets. Ora è una battaglia. 4-6 Goncharova sblocca la Russia. E’ cresciuta ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia avanti - Italia che lotta - Turchia dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 19:51 Turchia-OLANDA 21-17: diagonale potente di Plak, le olandesi sono con le spalle al muro. 19:50 Italia-RUSSIA 5-9: muro di Efimova su Folie, attenzione. 19:49 Turchia-OLANDA 5-6: Baladin sta facedno una partita perfetta, diagonale imprendibile. 19:48 Italia-RUSSIA 4-5: Italia STELLARE, CHE DIFESE! 19:47 Italia-RUSSIA 2-5: inizio ...

LIVE Italia-Russia volley 2-1 - Europei 2019 in DIRETTA : 27-25 - sorpasso azzurro! Partita allucinante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Russia 2-1! 27-25 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!! Stampata Voronkova, muro allucinante!!!! 26-25 Scambio eterno, arriva il muro di Folie su Voronkova. Ora teniamo dentro la battuta, please… 25-25 Diagonale col brivido di Sorokaite. 24-25 Difesa Sorokaite, Goncharova non perdona. Ma quell’errore in battuta di ...

LIVE Italia-Russia volley 1-1 - Europei 2019 in DIRETTA : 19-17 - altro finale punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-18 Invasione per la Russia. Questo è un regalo, perché Egonu era stata difesa. 19-18 E puntuale arriva l’errore in battuta di Sorokaite. Quanti regali…Entra Parrocchiale per la ricezione. 19-17 Diagonale perfetto di Sylla che capitalizza una buona difesa azzurra! Time-out Russia. 18-17 Alzata non perfetta di Malinov, Egonu la mette giù di tocco. 17-17 Esce la battuta di Orro. ...