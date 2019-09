Euro2020 | contro l’Armenia vola l’Italia La quinta vittoria degli Azzurri a 1 25 su

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Torna in campodi Roberto Mancini, con un doppio appuntamento che vale la qualificazione ai prossimi Europei. Si comincia cone, dopo il poker di vittorie nelle altre gare di qualificazione, glipuntano allaconsecutiva che rafforzerebbe ulteriormente il primato nel girone e metterebbe in cassaforte la qualificazione alla rassegna continentale. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint il verdetto è scontato, gliconducono a un rasoterra 1.25, laarmena sarebbe un’impresa da 12 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 5.75. Piena fiducia alda partescommettitori, 9 su 10 hanno puntato sugli. 13 gol in 4 gare per, che vanta il miglior attacco del Gruppo J e che, anche, dovrebbe far valere la sua forza offensiva: laitaliana combinata all’Over 2,50 è a 1.75 e l’opzione ...

