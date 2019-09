Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia | gelo dopo la lite | «Meglio non parlarne»

Elisabetta Canalis e la lite con Maddalena Corvaglia : “Argomento delicato” - : Luana Rosato Per la prima volta da quando le voci su un presunto litigio si sono diffuse, Elisabetta Canalis ha confermato - seppur velatamente - che i rapporti con Maddalena Corvaglia si sono incrinati Si rincorrono da tempo le voci sulla lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e, per la prima volta, la sarda si lascia scappare qualche dichiarazione su ciò che è realmente accaduto. Era il 2002 quando la Canalis venne ...

Elisabetta Canalis appende la figlia Skyler al frigo/ Video : 'Rischia trauma cranico' : Elisabetta Canalis appende la figlia Skyler al frigo, Video: 'Rischia trauma cranico'. Ecco cosa è successo all'ex velina sui social

Striscia la Notizia - Elisabetta Canalis-choc su Maddalena Corvaglia : "Non ne parlo - perché...". È rottura : Sono ormai mesi che circolano voci in merito ad una lite tra le storiche veline del tg satirico Striscia la Notizia, diventate negli anni più che amiche, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È mistero ancora intorno alle cause della rottura, eppure il pettegolezzo sembra aver trovato indiretta

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - rottura definitiva. In affitto la loro palestra a Los Angeles : Ne avevamo già scritto tempo fa perché se ne parla da tempo, ma ora la conferma pare essere arrivata davvero, e proprio da una delle due interessate. Stiamo parlando del grande litigio avvenuto qualche tempo fa tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che le avrebbe di conseguenza viste dividersi per sempre.Le due ex Veline di Stricia La Notizia si erano sempre dette migliori amiche. A Los Angeles, dove attualmente vive Elisabetta, si ...

“Ecco cosa sta succedendo”. Elisabetta Canalis su tutte le furie con Maddalena Corvaglia. “Non ci sentiamo da quando…” : Si fa un po’ di chiarezza sulla vicenda della la rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. In effetti, ultimamente, non si è parlato d’altro. Ma cosa è successo tra le due? Un curioso indizio ce lo da proprio la diretta interessata. È stata la stessa Canalis a confermare, seppur indirettamente, il pettegolezzo dell’ultimo periodo. Dalle dichiarazioni della bella sarda si evince che la faccenda è piuttosto complicata e che quanto ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato : la scelta dell’ex Velina : Le parole di Elisabetta Canalis sulla lite con Maddalena Corvaglia Il gossip circola da mesi e a quanto pare è tutto vero: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato. Le storiche Veline di Striscia la notizia si sono allontanate negli ultimi mesi per una causa ancora tutta da chiarire. È stata la stessa Canalis a […] L'articolo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato: la scelta dell’ex Velina proviene da ...

Elisabetta Canalis - uragano Dorian : preghiere per gli amici delle Bahamas : Elisabetta Canalis prega per amici e residenti che abitano alle Bahamas e che in queste ore stanno affrontando la furia dell’uragano Dorian. Le parole dell’ex velina Elisabetta Canalis prega per amici e residenti delle Bahamas che in queste ore difficili sono alle prese con la furia di Dorian, l’uragano che si sta abbattendo sulle isole […] L'articolo Elisabetta Canalis, uragano Dorian: preghiere per gli amici delle ...

Uragano Dorian - Elisabetta Canalis rivolge una preghiera per gli abitanti delle Bahamas : L'Uragano Dorian in queste ore si è abbattuto con la sua forza distruttiva sulle Bahamas, diffondendo devastazione e terrore. Tra coloro che hanno voluto rivolgere un pensiero agli abitanti delle zone colpite c'è anche Elisabetta Canalis. La showgirl era stata solo qualche mese fa in vacanza in questi posti, ed è proprio pubblicando una foto di quei momenti che vuole condividere la sua preghiera.Continua a leggere

Elisabetta Canalis - paura per l’uragano Dorian. Il messaggio dell’ex velina : l’uragano Dorian sta colpendo le Bahamas in una maniera drammatica e devastante. La furia dell’uragano Dorian, tra i più potenti mai registrati, s’è abbattuta sulle Bahamas e il premier ha lanciato l’appello “Pregate per noi contro l’uragano mostro”. Ora Dorian si sta avvicinando alla Florida dove è stato chiuso l’aeroporto di Palm Beach. Il governatore Henry McMaster ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l’intera costa dello Stato, con circa ...

Elisabetta Canalis ‘boom’ : abito inguinale e seno bollente. E quando alza le gambe… : Non la smette più Elisabetta Canalis di pubblicare foto bollenti sui suoi canali social. Stavolta non le servono bikini, costumi o pose sfrenate. Le basta un abito, un paio di gambe sfoggiate come se fossero armi letali e una scollatura da panico. Ha appena partecipato all’evento What do you want di Pandora quando si fa immortalare direttamente all’interno della sua macchina. Il vestito però è troppo corto e quando alza le gambe succede il ...

Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti : Vacanza e Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti insieme alle figlie Skyler Eva e Mia a Laguna Beach. Le giornate passano veloci in spiaggia tra bagni e selfie in bikini, ma le notti sono più divertenti, soprattutto quando in auto scatta il karaoke a squarciagola sulle note di “Questo piccolo grande amore”. Prima sul lungomare mettono in mostra fisici perfetti e curve da urlo in bikini. La sera invece tirano fuori ...

Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti : Vacanza e Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti insieme alle figlie Skyler Eva e Mia a Laguna Beach. Le giornate passano veloci in spiaggia tra bagni e selfie in bikini, ma le notti sono più divertenti, soprattutto quando in auto scatta il karaoke a squarciagola sulle note di “Questo piccolo grande amore”. Prima sul lungomare mettono in mostra fisici perfetti e curve da urlo in bikini. La sera invece tirano fuori ...

Elisabetta Canalis e Bianca Balti - la coppia di amiche da svenire. Curve monumentali : le foto da censura : Bellissime ed insieme quasi illegali. Elisabetta Canalis e Bianca Balti, ormai inseparabili amiche, stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme alle loro rispettive figlie Skyler Eva e Mia. Nelle assolate spiagge di Laguna Beach, in California, le due bellezze Made in Italy esibiscono corpi

Elisabetta Canalis e Bianca Balti - la coppia di amiche da svenire. Curve monumentali : le foto da censura : Bellissime ed insieme quasi illegali. Elisabetta Canalis e Bianca Balti, ormai inseparabili amiche, stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme alle loro rispettive figlie Skyler Eva e Mia. Nelle assolate spiagge di Laguna Beach, in California, le due bellezze Made in Italy esibiscono corpi