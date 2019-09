EA annuncia Plants VS Zombies | La Battaglia di Neighbornville

EA annuncia Plants VS ZOMBIES 3 per Android : PopCap Games è entusiasta di annunciare che PLANTS vs. ZOMBIES 3 è in fase di realizzazione! Il team di sviluppo è alla ricerca del vostro aiuto per rendere questa favolosa esperienza di combattimento con gli zombi ancora più divertente. PLANTS VS ZOMBIES 3 arriva a sorpresa su Android A partire da oggi, è disponibile una pre-Alpha giocabile di PvZ 3 su Google Play Store. Durante la pre-Alpha, potresti ...