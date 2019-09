È morto Peter Lindbergh Ecco le sue ultime fotografie

È morto Peter Lindbergh - il fotografo della moda : La notizia è stata data proprio in queste ore dalla famiglia: Peter Lindbergh, amatissimo fotografo di moda conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi scatti raffinatissimi, mai ritoccati attraverso la tecnologia digitale, si è spento all'età di 74 anni. Nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, ma di nazionalità tedesca, Lindbergh ha saputo conquistare un posto d'onore al tavolo internazionale dei fotografi di ...

Peter Fonda morto - il protagonista di Easy Rider aveva 79 anni. A settembre la celebrazione dei 50 anni del film cult : Addio a Peter Fonda. L’attore americano è morto a 79 anni nella sua abitazione a Los Angeles. Il decesso è stato provocato da una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni di cui soffriva. Il protagonista di Easy Rider era figlio della star di Hollywood Henry Fonda, fratello minore di Jane Fonda e padre di Bridget Fonda. “Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile ...

È morto Peter Fonda - con Easy Rider divenne simbolo dell'America ribelle : Addio a Peter Fonda, il leggendario attore di ‘Easy Rider’, simbolo dell’America ribelle e di un’intera generazione hippie. Fonda è morto nella sua casa a Los Angeles all’età di 79 anni a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni, che di recente lo aveva costretto a entrare e uscire dall’ospedale.”È uno dei momenti più tristi delle nostra vita e non siamo in ...

