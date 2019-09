È andata davvero male! Brutte notizie per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ad aggiudicarsi la prima serata di ieri, martedì 3 settembre 2019, è stata la replica del film ‘Scusate se esisto’, in onda su Rai Uno, che ha collezionato 2.883.000 spettatori pari al 14.1% di share. Secondo posto su Canale 5 per ‘La Verità sul caso Harry Queber’, con 2.584.000 telespettatori e il 12.7% di share. Terzo gradino del podio per ‘#Cartabianca’, che ha debuttato su Rai3 ottenendo 1.225.000 telespettatori e uno share del 6,69%. Fuori dal podio l’evento televisivo ‘Festival di Castrocaro’, condotto dalla coppia (sul palco e nella vita privata)De: lo show dedicato alle giovani promesse della musica italiana ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share.Su La7 ‘In onda’ è stato visto da 1.018.000 telespettatori con uno share del ...

