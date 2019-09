Durante le festa del matrimonio per festeggiarli fanno volare gli sposi | lei vola giù dal

Segovia - uomo muore incornato da un toro Durante la festa degli Encierros : Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato incornato da un toro. Lirio Martin aveva 62 anni e stava assistendo alla festa degli “Encierros” di Cuéllar, nel comune di Segovia, in Spagna. Stando a quanto riportato dal canale spagnolo Rtve, l’uomo è stato colpito al collo e al torace, dopo che il toro lo aveva intrappolato nella pericolosa zona dell’”Imbuto”, dove un’altra persona era già morta a causa di una ...

Cagliari - cade un pino sui bambini Durante una festa di compleanno : Il fatto è accaduto in un parco a Quartu Sant'Elena e ha provocato 5 feriti - quattro minorenni e il padre di uno di loro. È stata sfiorata la tragedia nel parco Parodi di Sant'Andrea a Quartu Sant'Elena, un Comune in provincia di Cagliari. Un enorme pino è crollato, ieri intorno alle ore 19.30, ferendo, anche se in maniera non grave, cinque persone. Tra i feriti ci sono quattro minorenni, tra cui un bimbo di due anni, ed il padre di ...

Lega - inscenato arresto di Carola Rackete Durante festa di paese : La provocazione di alcuni militanti del Carroccio durante la festa della Bortellina a Bettola (Piacenza). La comandante della Sea Watch arrestata e messa a faccia terra: "Credevi di scappare, eh? Ti abbiamo preso" Federico Garau ? Luoghi: Bettola

Kabul : attentato Durante una festa di matrimonio - sarebbero 63 i morti e 182 i feriti : A Kabul un kamikaze si è fatto esplodere nel corso di una festa di matrimonio, il bilancio è grave: almeno 63 i morti e 182 i feriti, tra i quali ci sono anche donne e bambini. È successo la sera di sabato 17 agosto, intorno alle 22.40 nella zona occidentale della città di Kabul, dove predomina la minoranza sciita Hazara. L'attentato terroristico ha colpito un albergo in cui era in corso un ricevimento di nozze, nella sala Shahr-e-Dubai che ...

Sora - l’omelia anti-migranti Durante la festa del patrono. Il parroco : “Hanno telefonini e catene d’oro. Aiutiamo i nostri” : “Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, la nostra patria. Guardiamo le persone accanto, che hanno bisogno e quante ne conosco io, sono tante, tantissime, una marea che si vergognano del loro stato di vita”. A parlare non è Matteo Salvini, ma don Donato Piacentini, parroco di Sora ...

Il ministero dell’Interno russo indagherà su un poliziotto che ha dato un pugno a una manifestante Durante una manifestazione a Mosca : Il ministero dell’Interno russo ha aperto un’indagine sulla violenza subita da una donna da parte di un poliziotto durante una manifestazione di protesta per chiedere libere elezioni a Mosca. Un video circolato molto online mostra due poliziotti in tenuta antisommossa

Acquista una Bmw pagandola una fortuna - organizza una festa contro il malocchio per l’auto appena acquistata - ma Durante la cerimonia la macchina prende fuoco : Una storia incredibile quella di un giovane cinese abitante nella città di Yangzhou. Il facoltoso ragazzo aveva Acquistato una nuova e fiammante Bmw serie 5 al consto di mezzo milione di yuan, pari a 65 mila euro. Il ragazzo molto superstizioso, aveva organizzato una cerimonia contro il malocchio per scacciare gli spiriti maligni e proteggere la sua nuova fiammante auto. Il rito contro il malocchio aveva avuto inizio e il giovane aveva ...

Christian a Caduta Libera : nuova vittoria Durante la festa di Gerry Scotti : Christian a Caduta Libera: Gerry Scotti festeggia il suo compleanno e il Campione registra una nuova vittoria nuova vittoria per Christian Fregoni a Caduta Libera, proprio il giorno del compleanno di Gerry Scotti. Una puntata di grandi festeggiamenti, dunque, ieri. Visto che quest’anno il programma va in onda tutta l’estate, per la prima volta, il […] L'articolo Christian a Caduta Libera: nuova vittoria durante la festa di ...

Brindisi - 16enne denuncia presunti abusi in spiaggia Durante una festa : Una serata trascorsa in spiaggia in serenità e relax, poi, all'improvviso, la presunta violenza di natura intima. Questa è la denuncia di una ragazza di 16 anni, che nelle scorse ore si è recata presso la stazione dei carabinieri di San Vito dei Normanni, nel Brindisino, denunciando il presunto abuso. Tutto sarebbe avvenuto in una località balneare a nord di Brindisi. I militari hanno già cominciato le indagini per poter risalire agli autori del ...

In Sudan sono state chiuse tutte le scuole dopo l’uccisione di cinque studenti Durante una manifestazione di protesta : Il Consiglio militare del Sudan, l’organo formato da militari che governa il paese dal colpo di stato di aprile, ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università a partire da mercoledì e fino a nuovo ordine. La decisione è

A Mosca più di 300 persone sono state arrestate Durante una manifestazione per chiedere elezioni libere : A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere, sostiene una ong indipendente che si occupa di monitorare le attività dell’opposizione in Russia. Gli arresti sono avvenuti a circa una settimana di distanza

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca Durante la festa della squadra di pallanuoto USA - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Pozzuoli - bimbo di 4 anni annega in piscina Durante una festa di nozze : Tragedia a Pozzuoli, nel Napoletano. Un bimbo di 4 anni e' annegato la notte scorsa dopo essere finito nella piscina di un ristorante