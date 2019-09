Doveri inderogabili di solidarietà politica | economica e sociale Quali sono

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 4 settembre 2019)diE’ la fonte normativa per eccellenza, vale a dire la Costituzione a stabilire che, nel diritto italiano, sussistonodi. Vediamo allora, in sintesi,e come si caratterizzano. Se ti interessa saperne di più suiconiugali di moglie e marito e i correlati diritti, clicca qui.: di che si tratta? L’articolo 2 della Costituzione italiana sottolinea la rilevanza di questi, affermando che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento deidi“. Insomma, l’intento degli ...

it_costituzione : Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazion… - Vickiegogreen : RT @SaraAFCarr: Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali… - Paba6720 : RT @SaraAFCarr: Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali… -