Dopo la sconfitta Johnson vuole andare alle urne il 15 ottobre Oggi il voto contro la no

US Open – Paire la prende con filosofia : “Dopo la sconfitta mi vedrete in discoteca. Kyrgyos? Vi spiego perché lo adoro” : Benoit Paire, eliminato al secondo turno degli US Open, prende la sconfitta a cuor leggere in discoteca: il francese poi spezza una lancia in favore di Nick Kyrgios Sconfitto al secondo turno degli US Open da Aljaz Bedene, con il quale sono volate parole grosse, Benoit Paire è sembrato tutt’altro che deluso. Il francese, in conferenza stampa, ha spiegato di volersi rilassare e divertire per metabolizzare il ko. Rispondendo alle domande dei ...

Dalla sconfitta di Wimbledon alle pressioni per gli US Open - Federe svela : “il giorno Dopo il ko - davanti ad un bicchiere di vino con tua moglie…” : Roger Federer pronto per gli US Open 2019: le sensazioni dello svizzero dopo le vacanze post delusione di Wimbledon Inizieranno lunedì 26 agosto gli US Open 2019: ieri sono stati sorteggiati i tabelloni principali, che vedono Djokovic e Federer nella stessa metà del draw, dunque potranno sfidarsi al massimo in semifinale, senza potersi giocare il titolo l’uno contro l’altro. Il tennista svizzero è pronto e motivato a far bene ...

Torino - Cairo non si demoralizza Dopo la sconfitta. E parla di mercato : “Verdi? Ecco la situazione” : Una sconfitta, per certi versi inaspettata, non demoralizza il presidente del Torino Urbano Cairo, che commenta nella notte la sconfitta dei granata nell’andata del preliminare di Europa League contro gli Wolves e parla anche di mercato. “Pensiamo a domenica, al Sassuolo, poi dopo penseremo al match di ritorno con l’idea di andare in Inghilterra per fare una grande partita. Il mercato? Non è quello il problema emerso ...

Basket - parla Sacchetti Dopo la sconfitta con la Grecia : “Queste partite ci servono per migliorare” : Arriva la prima sconfitta che fa male per la Nazionale italiana di Basket, in pieno periodo di preparazione verso l’appuntamento dell’anno, i Mondiali in Cina. Gli azzurri sono stati travolti dalla Grecia guidata da un fenomenale Giannis Antetokounmpo nella prima giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene: 83-63 il risultato che non ammette repliche. Delusione, ma anche parole di consapevolezza per il ct degli azzurri Meo Sacchetti: ...

Il valore del peso argentino è calato del 15 per cento Dopo la sconfitta di Mauricio Macri alle “pre-elezioni” di domenica : Il valore del peso argentino ha avuto un grosso calo dopo la sconfitta subita dal presidente Mauricio Macri alle elezioni primarie – quelle con cui formalmente si scelgono i candidati presidenti per le prossime elezioni presidenziali – di domenica. Macri ha

Tottenham - triste retroscena Pochettino : “Dopo la sconfitta in finale di Champions…” : Dopo una grande ed inaspettata cavalcata in Champions League, si è fermata sul più bello la corsa del Tottenham, in finale contro il Liverpool. A tornare su quella partita, a distanza di qualche mese, è proprio il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino, che rivela un triste retroscena ai microfoni di ‘Standard’. “E’ stato il momento peggiore della mia carriera. Sono andato a casa e non sono uscito per 10 giorni. Le ...

Wimbledon – L’ironia di Federer Dopo la sconfitta : “finale da ricordare? Io cercherò di dimenticarla!” : Roger Federer ironizza nonostante la sconfitta subita nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic: il tennista svizzero cercherà di dimenticare in fretta questa partita Al termine della finale più lunga della storia di Wimbledon, durata 4 ore e 57 minuti, Roger Federer si è dovuto arrendere a Novak Djokovic dopo 5 interminabili set. Il campione svizzero, abbastanza stanco e deluso dopo la sconfitta, ha comunque risposto alle domande ...