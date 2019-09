Donna vegana denuncia i vicini perché cucinano pesce sul barbecue Su Facebook scatta la

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) È una vera e propria battaglia, anche se social, tra carnivori e vegani, quella che si sta svolgendo a Perth, in Australia, dove duemila persone (il numero è in costante aumento) hanno organizzato per il 19 ottobre un maxiaccanto alla casa di una militante. Le motivazioni? Laavevato i suoiper la loro cucina, a suo parere maleodorante di. La vicenda è iniziata in realtà più di un anno fa, nel gennaio del 2018, quando la signora Cilla Carden, di Girrawheen, sobborgo a nord della capitale dell’Australia Occidentale, ha portato in tribunale il vicino di casa Toan Vu, che vive nello stesso cortile della signora insieme alla moglie e ai figli. Carden ha condotto in tribunale il vicino di casa sostenendo di non poter usufruire del proprio cortile di casa, infestato dalla puzza di...

