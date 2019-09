Donna marocchina morta carbonizzata a Bologna | fermato il compagno

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Omicidio e distruzione di cadavere: sono le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dalla Procura diper la morte di Atika Gharib, la 32ennetrovataieri...

giornalesm : Cadavere di una donna di nazionalità marocchina carbonizzato a Bologna, fermato il compagno -… - magicaGrmente22 : La Polizia ha arrestato una donna di 54 anni (italiana e di orgine marocchina) la quale ha ferito in maniera grave… - UnaFragola_ : RT @onyxc0nan: @semprein2 @umbratiIis @safeincats in conclusione la donna marocchina media ha sicuramente fatto di piú per gli animali di q… -