Donna curiosa spia i vicini che litigano ma resta incastrata nell’inferriata

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Questa è una di quelle storie incredibili a credersi, eppure sta facendo il giro del mondo. È accaduta a maggio ma è arrivata dalle nostre parti solo in questi giorni. La signora colombiana rimasta intrappolata in un’inferriata a causa della sua curiosità è destinata a diventare leggenda. A riportare la notizia sono state piattaforme di informazione come How To do For e Fidelity House. Scatti rubati La notizia è arrivata dapprima dai social network, dove sono state pubblicate delle foto, degli scatti rubati, alla signora rimasta prigionieradi protezione di una finestra a La Virginia, in Colombia, durante una sessione di ascolto più o meno clandestino di quello che stava accadendo nella casa dei suoi. La dinamica Da quanto riportato da altri siti di informazione, pare che l’attenzione dellasia stata catturata da una quotidiana discussione dei suoi...

Marti__boo : @onlyafirework Le solite (come se potessero mai dare la conferma) hanno scritto sotto una foto che dietro Gemma e l… - PinascoDanilo : RT @francalanna: @Serena57891118 @pama_dei @senzasinistra @udogumpel @vilmaparenti @Comunardo Io avevo mia madre che aveva solo la 3 media,… - Serena57891118 : RT @francalanna: @Serena57891118 @pama_dei @senzasinistra @udogumpel @vilmaparenti @Comunardo Io avevo mia madre che aveva solo la 3 media,… -