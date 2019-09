Dolunay | anticipaizioni al 13 settembre | Hakan pagherà per aver ucciso i genitori di Bulut

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Continuano le vicende dei protagonisti della amatissima soap turca "Bitter Sweet Ingredienti d'Amore”. La settimana che andrà dal 9 al 13, sarà la settimana conclusiva della prima stagione. Essa si concluderà con un lieto fine per tutti i protagonisti. Prima dell'epilogo però saranno ancora molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.perdie Asuman finalmente si libererà del peso della menzogna che da tempo si porta dietro. Asuman tenterà il suicidio Tra i novelli sposi tutto procederà magnificamente, i due riusciranno finalmente a viversi alla luce del sole con gioia, anche se la signora Leman apparirà ancora scettica nei confronti della nuora e cercherà in ogni modo di metterla alla prova.invece continuerà a portare avanti il suo piano per insinuarsi definitivamente nella società di Ferit con la stretta ...