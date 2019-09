Dal lago Ocrida preziose indicazioni sul clima futuro del Mediterraneo

Stagioni instabili e clima estremo : Dal lago più antico d’Europa le indicazioni sul futuro del Mediterraneo : Stagioni più estreme, con estati più calde e aride e maggiore instabilità autunnale dovuta a forti precipitazioni specie fra settembre e dicembre. Questa potrebbe essere la tendenza futura del clima nel Mediterraneo a seguito del riscaldamento globale che emerge dallo studio dei sedimenti del lago di Ohrid, il più antico di Europa, al confine tra Albania e Macedonia del Nord. La notizia arriva da uno studio appena pubblicato sulla rivista Nature ...

Dorian travolge le Bahamas - americani col fiato sospeso. Italiani via Dall’arcipelago. South Carolina evacua intera costa : Dorian si abbatte con tutta la sua furia sulle Bahamas. L'uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all'ora e con piogge torrenziali, il piu' forte dall'inizio dell'anno registrato in tutto il pianeta, tocca terra nelle isole e le travolge. Le autorita' americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian e' infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell'uragano che, ...

Dorian travolge le Bahamas - americani col fiato sospeso. Italiani via Dall’arcipelago : Dorian si abbatte con tutta la sua furia sulle Bahamas. L'uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all'ora e con piogge torrenziali, il piu' forte dall'inizio dell'anno registrato in tutto il pianeta, tocca terra nelle isole e le travolge. Le autorita' americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian e' infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell'uragano che, ...

Morti 2 fratelli di 16 e 17 anni inghiottiti Dal lago d’Iseo : Tragedia sul Lago d’Iseo, a Tavernola (Como), dove due fratelli di 16 e 17 anni sono Morti dopo essere finiti sott'acqua. I ragazzi, di origine pakistana, stavano trascorrendo la giornata al Lago con la famiglia. Un terzo fratello di 18 anni tuffatosi per soccorrerli si sarebbe salvato per un soffio, grazie a un salvagente lanciato da un bagnante. Tragedia ad Ortona: fanno il bagno con mare ...

Fratelli di 16 e 17 anni inghiottiti Dal lago d'Iseo muoiono in ospedale : non sapevano nuotare : Due Fratelli di 16 e 17 anni muoiono annegati nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con...

Fratelli di 16 e 17 anni inghiottiti Dal lago d'Iseo muoiono in ospedale : non sapevano nuotare : Due Fratelli di 16 e 17 anni muoiono annegati nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con...

Inghiottiti Dal lago - morti due fratelli : 11.15 Non ce l'hanno fatta i due fratelli di 16 e 17 anni finiti ieri sott'acqua nel lago di Iseo, a Tavernola,nel Bergamasco, mentre stavano facendo un bagno. I due ragazzi sono stati recuperati e portati in ospedale in gravissime condizioni.Sono entrambi morti nella notte Un terzo fratello di 19 anni che si era tuffato per soccorrerli è stato salvato salvato in extremis. Tutti di origine pakistana, stavano trascorrendo la giornata con i ...

Inghiottiti Dal lago d’Iseo : morti in ospedale i due fratelli : Non ce l’hanno fatta i due fratelli finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte. I due ragazzi pakistani, di 16 e 17 anni, abitavano ad Azzano San Paolo, appena fuori Bergamo, con i genitori e il terzo ...

Due fratelli inghiottiti Dal lago d'Iseo - muoiono in ospedale : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte.

Un altro delfino morto tra Viareggio e Torre del Lago. In Toscana 38 casi Dall'inizio dell'anno : L'ultima carcassa ritorvata sulla spiaggia della Lecciona. Secondo le prime analisi degli organi prelevati da quattro animali spiaggiati a causare la moria sarebbe stato il Morbillivirus

Aics Ambiente : acqua lago Bracciano è pulita - Goletta ripensi moDalità prelievo : Roma – L’acqua del lago di Bracciano e’ pulita: a dirlo sono le analisi commissionate da Aics Ambiente, ed ancora una volta il dato e’ in contrasto con i prelievi condotti da Goletta dei Laghi di LegAmbiente che hanno rilevato limiti di batteri oltre i limiti di legge in 2 punti di prelievo. Il responso benevolo viene dalle analisi effettuate a 30 metri dal Fosso della Lobbra, dal Fosso di Grotta Renara, dal Fosso di Via ...

Castel Gandolfo - cade Dal materassino e scompare nel lago : ricerche in corso : È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un 33enne palermitano nel lago di Castel Gandolfo,...

Castel Gandolfo - cade Dal materassino e scompare nel lago davanti agli amici : È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un giovanissimo nel lago di Castel Gandolfo, ai...

Precipita Dal terrazzo e muore : giovane trovato in un lago di sangue dopo una serata passata a bere con un amico : E’ Precipitato dal terrazzo di una mansarda nel cortile interno di casa. Il corpo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi nell’abitazione di Roberto Sacchet, 29 anni, all’Infernetto, dove è cresciuto con la mamma e il fratello. A scoprire il corpo in un lago di sangue sono stati i vicini che lo hanno notato ormai senza vita e hanno chiamato la Polizia. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Lido e i colleghi ...