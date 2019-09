Cosa sappiamo finora del governo Conte-bis

«Amici Vip» : Cosa sappiamo del nuovo programma di Maria De Filippi : La conduzioneL'ipotesi DamanteGli ex concorrentiGiuliano PepariniPlatinetteJoe BastianichLa prima registrazione è fissata per il 20 settembre, mentre il giorno di messa in onda è ancora in via di definizione. Ad Amici Vip, spin-off in versione celebrities di Amici, si lavora sodo e sono tante le indiscrezioni che circolano sui blog specializzati riguardo al cast artistico e tecnico che prenderà parte al nuovo esperimento di Maria De Filippi, ...

Massimo ed Elisa - dagli ultimi avvistamenti al giallo del bunker : Cosa sappiamo finora : I due amici sono scomparsi da cinque giorni. Si indaga per sequestro di persona. Secondo alcuni conoscenti lui parlava...

Cosa sappiamo dell’enorme asteroide che ci viene incontro (ma che non ci dovrebbe colpire) : (foto: Nasa/Jpl-Caltech) Si chiama 2000 Qw7 ed è un enorme asteroide che sfiorerà (per così dire) la Terra il prossimo 14 settembre. A riferirlo è la Nasa, secondo cui l’asteroide viaggerà a una velocità di oltre 23mila chilometri orari e si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza minima di circa 5,3 milioni di chilometri, quasi 14 volte lo spazio che separa il nostro pianeta e dal suo satellite, la Luna. Una distanza che, sebbene ...

Vittorio Feltri e Sergio Mattarella - una tragica indiscrezione : "Sappiamo già Cosa non farà". E "i cafoni"... : È un Vittorio Feltri quasi rassegnato quello che su Twitter commenta "la crisi più pazza del mondo" andata in scena nel pomeriggio al Senato. Giuseppe Conte annuncia le proprie dimissioni e attacca frontalmente Matteo Salvini, la Lega ritira la mozione di sfiducia contro il premier, il Movimento 5 S

Cosa sappiamo del caimano "sparito" da un circo in Sardegna : Un coccodrillo si aggira da alcuni giorni nelle campagne del Nuorese. L'allarme è stato lanciato ieri dal Comune di Orosei su Facebook. Ufficialmente e' stato rubato da un circo, ma potrebbe anche essere fuggito. Le indagini sono in corso. Ieri i responsabili del 'Fantastico Martin', in questi giorni nella localita' turistica di Sos Alinos, si sono presentati dai carabinieri per presentare la denuncia: "Ci hanno rubato un caimano". Non sarebbe ...

A breve WhatsApp vietato sotto i 16 anni con controlli più severi : Cosa sappiamo : Da tempo sappiamo di WhatsApp vietato sotto i 16 anni, al fine di limitare l’utilizzo di un’app che ci mette potenzialmente in contatto con milioni di persone, in riferimento al pubblico che da un punto di vista anagrafico potrebbe non essere pronto a fare questo step. Che ci sia questo requisito per il formale accesso alla piattaforma è cosa risaputa, ma a stretto giro potremmo andare incontro ad una rivoluzione per quanto riguarda gli ...

Epstein - Cosa sappiamo : si è impiccato al letto a castello. L’Fbi cerca i video dei festini vip : Il responso del medico legale conferma l’ipotesi del suicidio ma le indagini continuano: caccia agli altri potenti coinvolti nei ritrovi hard e a un presunto collaboratore in carcere

Che Cosa non va al canile di Ragusa? M5S : sappiamo che è scoppiata la panvirosi : Che cosa non va al canile comunale di Ragusa? silenzio assordante. Il M5S: sappiamo che è scoppiata la panvirosi

Cosa sappiamo finora delle stragi americane di El Paso e Dayton : Foto di Win McNamee/Getty Images “Due città, 13 ore, 29 morti”. Nulla meglio della prima pagina del Washington Post riassume lo stato d’animo collettivo degli Stati Uniti di Donald Trump, che la mattina del 5 agosto hanno dovuto fare i conti con l’ennesima elaborazione del lutto dopo una strage. Le due sparatorie sono avvenute a El Paso, in Texas, e a Dayton, Ohio, a poche ore di distanza l’una dall’altra. Non abbiamo ...

Cosa sappiamo dell’attentatore di El Paso : La polizia lo ha arrestato e identificato, e sta cercando di capire se sia autentico un manifesto che fa riferimento all'"invasione ispanica" del Texas

Cosa sappiamo degli arresti per la strage di Corinaldo : Secondo la procura le 7 persone arrestate facevano parte di una banda che rubava durante concerti e serate in discoteca, usando spesso lo spray urticante come diversivo

Strage di Corinaldo - Cosa sappiamo sulla banda dello spray : Strage di Corinaldo, cosa sappiamo sulla banda dello spray Sette giovani tra i 19 e 22 anni sono accusati di essere i responsabili del panico scatenato nella discoteca la notte dell’8 dicembre scorso. Facevano parte di una banda molto strutturata e preparata per portare a segno le rapine nei locali della movida. LE ...

Cosa sappiamo per ora sul pianeta 'abitabile' (è grande due volte la Terra) : Nel 2018, la NASA ha lanciato il telescopio spaziale TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) con un obiettivo specifico: osservare le stelle vicine per trovare pianeti che siano potenzialmente abitabili. Già il suo predecessore, il telescopio Keplero, aveva identificato migliaia di pianeti extrasolari, ma in gran parte erano enormi giganti gassosi o giravano intorno a stelle troppo attive e instabili. TESS, invece, è progettato per essere ...

Bio-on nel mirino : Cosa sappiamo della sua bioplastica : Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on) Continua il muro contro muro tra Bio-on, startup bolognese della bioplastica, e il fondo statunitense Quintessential capital management, che l’ha accusata di irregolarità e di un business inesistente. Il titolo dell’azienda italiana, quotata all’Aim (il listino delle piccole imprese), ha recuperato terreno, benché la capitalizzazione si sia dimezzata rispetto al miliardo circa a cui viaggiava ...