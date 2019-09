CorSport | Insigne si era infortunato nel riscaldamento | ma ha voluto giocare ugualmente

CorSport : Insigne potrebbe saltare la Nazionale. Pronto Politano per la sostituzione. : Lorenzo Insigne potrebbe saltare anche gli impegni della Nazionale. Lo annuncia il Corriere dello Sport, secondo cui il risentimento al flessore destro per cui l’attaccante ha dovuto lasciare anzitempo il campo contro la Juve, sarebbe più serio di quello che si pensava. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate oggi a Bologna dal medico della Nazionale, il professor Ferretti Sarebbe la terza tegola sulle spalle di Mancini che ...

CorSport : Ancelotti pensa al 4-2-3-1 per valorizzare Insigne : Nel siparietto andato in scena lunedì sera a Dimaro Lorenzo Insigne e Ancelotti hanno già affrontato pubblicamente la questione del modulo. Due battute e qualche risata per una questione che esiste e per cui l’allenatore ha già in mente qualche alternativa. Ancelotti, infatti, scrive il Corriere dello Sport, sta lavorando in allenamento mettendo da parte il 4-4-2 e provando un 4-2-3-1 più puro. È un modulo che utilizzava già Benitez. ...

CorSport : Insigne disposto a ridursi l’ingaggio per rinnovare col Napoli : Da ieri, Lorenzo Insigne ha raggiunto il ritiro di Dimaro. Lo attende una prova non solo in campo, ma anche caratteriale. Il monito di presidente e allenatore Sia Ancelotti che De Laurentiis lo hanno avvisato. Il presidente chiedendogli di abbandonare “i comportamenti infantili”, l’allenatore dicendo espressamente che da lui si aspetta un “atteggiamento da capitano”. A Lorenzo toccherà rispondere immediatamente sul campo. Raiola al lavoro per il ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : Sabato - a Dimaro - Manolas e Insigne. Forse in tempo per il Benevento : A Dimaro stanno per arrivare i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Venerdì è previsto l’arrivo di Mertens, Zielinski e Milik che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero anche allenarsi già dal pomeriggio, se gli orari lo consentissero. Magari una corsetta di benvenuto, un inizio. Sabato, invece, toccherà a Manolas e a Insigne. Il primo è “l’uomo copertina del mercato”. Almeno finora, visto che il fronte acquisti ...