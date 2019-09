Continuano gli sconti su Amazon | Xiaomi Mi9 SE | Smartwatch | PS4 | Xbox | Amazon Echo

Mafia : figlia Libero Grassi - 'ancora tanti Continuano a pagare il pizzo' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Buona parte della gente continua a negare di essere vittima del pizzo oppure lo trova conveniente. Purtroppo lo sappiamo, non è cambiato. Ma è cambiata una cosa: ora puoi decidere da che parte stare". Lo ha detto Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, l'imprenditore u

Mafia : figlia Libero Grassi - ‘ancora tanti Continuano a pagare il pizzo’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Buona parte della gente continua a negare di essere vittima del pizzo oppure lo trova conveniente. Purtroppo lo sappiamo, non è cambiato. Ma è cambiata una cosa: ora puoi decidere da che parte stare”. Lo ha detto Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, l’imprenditore ucciso il 29 agosto di 28 anni fa da Cosa nostra per essersi opposto agli estorsori. “E’ successo un fatto ...

Juventus - Continuano gli allenamenti : Sarri vorrebbe essere in panchina contro il Napoli : Da ieri pomeriggio la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Napoli. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti dopo la domenica di riposo e anche questa mattina, la squadra ha lavorato alla Continassa. La Juve, dunque, cura i vari dettagli in vista della partita di sabato. Il lavoro di oggi ha visto la squadra divisa in reparto e la seduta si è basata sulla tecnica e sulla tattica con tanto di partitella finale. La Juve ...

Regeni - Conte incontra Al Sisi al G7 : “Cambia il governo - non la nostra voglia di verità”. Il presidente egiziano : “Gli sforzi Continuano” : Cambia il governo ma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti ...

Scontro su Open Arms - ma a Lampedusa gli sbarchi Continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Da Comet c’è il volantino “Saldi extension” : gli sconti fino al 50% Continuano anche su smartphone : Da Comet c'è il volantino "Saldi extension", valido fino al 28 agosto: gli sconti fino al 50% continuano, d'estate, anche su smartphone Android L'articolo Da Comet c’è il volantino “Saldi extension”: gli sconti fino al 50% continuano anche su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Haftar accetta tregua proposta dall’Onu. Ma in Libia Continuano gli attentati - due morti : Il maresciallo Khalifa Haftar ha accettato la tregua proposta dall'Onu, in occasione della festa del sacrificio, l'Eid al-Adha, che inizia domani. Lo ha reso noto il portavoce delle milizie di Haftar, il Libyan National Army (Lna), generale Ahmed al-Mismari. La tregua per Haftar, sul fronte di Tripoli, scatta oggi fino a lunedi' pomeriggio. Appena ieri Haftar aveva respinto l'appello al cessate il fuoco, dopo oltre 4 mesi dall'inizio ...

Spiagge - in Italia meno di metà sono libere. E gli stabilimenti più remunerativi Continuano a pagare canoni bassissimi : In Italia la percentuale di spiaggia libera è inferiore al 50% delle coste sabbiose ed è sempre più spesso una spiaggia di serie b, vicino a foci dei fiumi, fossi o fognature dove la balneazione è vietata. E nel nostro Paese quasi il 10 per cento delle coste è interdetto alla balneazione per inquinamento. A ciò va aggiunto l’impatto di cambiamenti climatici, erosione e cementificazione selvaggia, ma anche i problemi legati ad accessibilità ...

Concorso docenti 2016 : gli idonei Continuano a farsi sentire : Più passa il tempo, più le speranze per gli idonei al Concorso docenti 2016 di vedere i loro sforzi ripagati tramite regolare immissione in ruolo si affievoliscono. Un nuovo comunicato da parte del “Gruppo Tutela per gli idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e del “Comitato idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016” chiede al ministro dell’istruzione Marco Bussetti, alla Lega, M5S ed a tutti i sindacati nazionali la giusta ...

Amazon - le offerte Continuano : 10€ in regalo con Prime Video e gli sconti di oggi : Le offerte di Amazon continuano anche dopo il Prime Day: i clienti Amazon Prime possono ottenere un buono sconto da 10€ grazie all'utilizzo di Amazon Prime Video, mentre tutti gli altri clienti possono approfittare degli sconti e delle offerte ancora attive su tantissimi prodotti, tra cui anche quelli più comprati durante il Prime Day.Continua a leggere

Lega - Garavaglia : “Fondi russi? Oltre la fantascienza - il nulla. Governo? Difficile che duri se Continuano tensioni con M5s” : “Inchiesta su fondi russi per la Lega? Sembra un film di spionaggio. Alla fine la sostanza qual è? Zero. E’ tutto abbastanza imbarazzante, laddove poi c’è il nulla sotto. Quindi, va presa per quella che è: una bolla estiva. Fa caldo. Ci sono un provincialismo tutto italiano e un certo masochismo che monta all’inverosimile la cosa. Ma al netto del solito atteggiamento masochistico, non c’è proprio niente”. ...