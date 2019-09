Conte presenta la lista dei ministri | 10 sono del M5S e 9 del PD | c' è pure Speranza di LeU

Sciolta la riserva - nasce il Governo Conte bis<br>Presentata la squadra dei Ministri : Aggiornamento - Queste le parole con le quali il Premier Conte ha presentato la sua nuova squadra di Governo: "Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostri migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud".Luigi Di Maio (Ministro Degli Esteri) - M5S Luciana Lamorgese (Ministro dell'Interno) - Tecnico Alfonso Bonafede ...

Conte al Quirinale scioglie la riserva e presenta i ministri : ecco il nuovo governo : Dopo le ultime limature tra M5s e Pd si è trovata la quadra con Riccardo Fraccaro a ricoprire l'incarico di Sottosegretario...

Conte presenta la squadra di governo : 15.51 Il premier incaricato Conte ha presentato la lista dei ministri al Presidente Mattarella. Presidente del Consiglio, Conte; sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fraccaro (M5S). Tra i principali ministeri, all'Interno, Lamorgese (ex prefetto Milano); Difesa,Guerini (Pd): Economia,Gualtieri (Pd); Giustizia, Bonafede (M5S); Esteri,Di Maio (M5S); Infrastrutture, De Micheli (Pd); Sviluppo Economico, Patuanelli (M5S); Lavoro,Catalfo ...

Conte scioglie riserva e presenta lista : 15.37 Giuseppe Conte ha sciolto positivamente la riserva con la quale aveva accettato dal Presidente della Repubblica l'incarico di formare il nuovo governo. Lo ha detto il Segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, parlando con i giornalisti alla Loggia alla Vetrata del Quirinale. Il giuramento domani alle ore 10

Nuovo governo Conte - Fusaro attacca il Pd : 'Dovrebbe rappresentare gli italiani e non i mercati' : Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere un Nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Un' eventualità da ...

Esclusivo – ecco il programma di Conte presentato a M5S - Pd e LeU : c’è il taglio dei parlamentari : Il documento Esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Crisi di governo - la Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte : Guerra di nervi tra quel che resta della maggioranza. Il primo tempo della partita andrà in scena lunedì con la riunione dei capigruppo al Senato. Salvini ha convocato tutti i parlamentari della Lega a Roma. Conte chiede formalmente a Casellati e Fico di prendere la parola alle Camere

Governo - la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia a Conte : Questa mattina, venerdì 9 agosto 2019, la Lega ha presentato in Senato una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. "Troppi no": questa la motivazione che ha portato il partito di Salvini alla drastica decisione di abbandonare l'esperienza di Governo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo no dei Cinquestelle alla TAV (Treno ad Alta Velocità). E intanto la crisi politica si ripercuote anche ...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini convoca i suoi : lunedì tutti a Roma : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Il testo della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del governo Conte : La Lega ha presentato al Senato, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, la mozione di sfiducia nei confronti del governo nato in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ecco il testo della mozione che parlamentarizza la crisi e potrebbe determinare la fine dell'esperienza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte.Continua a leggere

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo lunedì. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei...