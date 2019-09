Conte | con questa squadra le migliori energie per rendere Italia migliore Ecco i nuovi

Chi sono i nuovi ministri Pd-M5s : la squadra di governo del Conte bis : Sciolta la riserva da parte del premier incaricato, ecco la nuova squadra di governo. La rosa dei ministri del Conte bis, che giureranno domani, 5 settembre, alle 10, è stata resa nota dal premier al Quirinale, dopo il colloquio.Roberto Gualtieri, europarlamentare del Partito democratico andrà al Tesoro, Lorenzo Guerini, anche lui dem, alla Difesa, arrivano dal Pd anche il titolare del dicastero dedicato al Mezzogiorno Enzo ...

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...

Chi è Roberto Gualtieri - il ministro dell’Economia del governo Conte 2 : Roberto Gualtieri, attualmente parlamentare europeo e presidente della commissione per i Problemi economici di Bruxelles, sarà il prossimo ministro dell’Economia. Al dicastero di via XX settembre succederà a Giovanni Tria e sarà il primo politico a occupare quella poltrona dopo tanti anni. Gualtieri, 53 anni, molto apprezzato in Europa, è un professore di Storia Contemporanea ed è eurodeputato dal 2009.Continua a leggere

Ecco i ministri del governo Conte-bis : qualche conferma - diverse sorprese : Aggiornato alle ore 15,48. Dopo una lunga notte e una mattinata di trattative tra i partiti, Giuseppe Conte è salito al Quirinale e ha presentato la lista dei suoi ministri al capo dello Stato. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Giuseppe Conte ESTERI: Luigi Di Maio (M5s) INTERNI: Prefetto Luciana Lamorgese ECONOMIA: Roberto Gualtieri (Pd) GIUSTIZIA: Alfonso Bonafede (M5s) DIFESA: Lorenzo Guerini (Pd) LAVORO: Nunzia Catalfo ...

