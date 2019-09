Conte bis | Di Maio a Esteri | Feltri lo irride ' Inglese non ha congiuntivo ignoto a Gigino'

Governo - il programma del Conte bis : Iva - Roma e riforma fiscale tra i 29 punti : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo - il programma del Conte bis : Iva - Roma e riforma fiscale tra i 29 punti : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo Conte bis - Di Maio confessa : «Volevo evitare le elezioni» : L'ora di black-out che lascia in sospeso l'Italia «e il mondo», Luigi Di Maio la passa con lo staff ristretto. Sono sessanta minuti lunghissimi tra le 18.30 (orario fissato per la...

Cosa c’è e cosa manca nel programma del governo Conte bis : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno terminato il lavoro sul programma del governo Conte bis. Si parte da 29 punti programmatici, senza però un'agenda dettagliata che abbia anche le tempistiche di attuazione e con dei buchi piuttosto grandi su alcune questioni cardine, come la revisione dei decreti sicurezza.Continua a leggere

Governo - il programma del Conte bis : nei 29 punti tasse - Iva - Roma e riforma fiscale : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Governo - il programma del Conte bis : nei 29 punti tasse - Iva - Roma e riforma fiscale : Dalla riforma fiscale, all'Iva, alle città metropolitane come Roma. Ecco la versione definitiva del programma che il premier incaricato Giuseppe Conte porterà al Quirinale...

Flat tax - pensioni e migranti : cosa cambia con il Conte bis : Fra giallorossi e gialloverdi poche differenze lessicali su politica di bilancio, giustizia, risparmiatori, conflitto di interessi, banca per gli investimenti e digitalizzazione Pa

Nuovo governo - Sgarbi : 'Ho osservato bisessualità di Conte - è l'amante perfetto : gli do 5' : Il voto della piattaforma Rosseau che, in maniera quasi plebiscitaria, ha autorizzato il Movimento Cinque Stelle a dar vita al Nuovo governo con il Partito Democratico fa sì che, adesso, si aspetti solo la lista dei ministri del Nuovo governo. Come è noto il premier incaricato è quel Giuseppe Conte che ha fatto irruzione sulla scena politica soltanto poco più di un anno fa: la sua figura ha assunto una rilevante centralità, se si considera che ...

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al via tavolo finale sul programma con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Ministri Pd governo Conte bis - ecco i possibili nomi in lizza : Ministri Pd governo Conte bis, ecco i possibili nomi in lizza Questo governo s’ha da fare: Nella votazione di ieri sulla piattaforma Rousseau, il 79,3% dei votanti ha dato l’ok all’alleanza M5S-PD. Quasi tutte le principali figure di riferimento del Movimento hanno chiesto di votare “sì” all’accordo, in primis Beppe Grillo e il premier incaricato Giuseppe Conte. Di Maio, invece, non si è esposto, e ha ...

Che cosa sappiamo del governo Conte-bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) A meno di imprevisti ormai alquanto improbabili, tra qualche giorno in Italia prenderà il via un nuovo esperimento politico: il Movimento 5 stelle, una delle più influenti forze anti-establishment dell’Europa degli ultimi anni, governerà insieme al Partito democratico, che finora aveva sempre considerato parte di quell’establishment. Il via ...

Conte bis - ovvero la débâcle di Salvini e Di Maio : Nel giorno in cui nasce il Conte Bis mi torna alla memoria un evento di Confagricoltura nel palazzo della Borsa di Milano, a pochi giorni dal voto europeo di maggio. Ospiti d’onore Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sul palco a condurre le interviste Myrta Merlino. Tensione altissima fra gli organizzatori, in sala stampa, nei servizi di sicurezza.I ministri sono attesi a pochi minuti di distanza, ma vogliono evitare ogni forma di ...

Cosa sappiamo finora del governo Conte-bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) A meno di imprevisti ormai alquanto improbabili, tra qualche giorno in Italia prenderà il via un nuovo esperimento politico: il Movimento 5 stelle, una delle più influenti forze anti-establishment dell’Europa degli ultimi anni, governerà insieme al Partito democratico, che finora aveva sempre considerato parte di quell’establishment. Il via ...

David Sassoli spiega come è visto il Conte-bis a Bruxelles e Strasburgo : Di ritorno proprio ieri da un incontro il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in missione a Bruxelles per riallacciare i rapporti con il Vecchio Continente, il neo presidente dell'Europarlamento David Sassoli sostiene che Ue e Usa abbiano “un grande interesse” comune a che in Italia vede oggi la luce un governo che riporti al centro dei giochi dell'Unione il nostro Paese. In un'intervista all'edizione cartacea di la Repubblica, Sassoli dice ...